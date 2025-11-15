Németh Hunor vezérletével sima győzelem Feröer ellen

Már a kezdésre sem lehetett panasz: a magyar U19-es válogatott az első pillanattól kezdve beszorította a kapuja elé Feröert, s ahogy teltek-múltak a percek, egyre veszélyesebb helyzeteket alakított ki. Amíg az első húsz percben távoli lövések (Hős Zsombor kifejezetten bátran próbálkozott) és szögletek után adódtak lehetőségek, a félidő második felében megtalálta a magyar csapat a vendégek rendkívül masszív védekezésének ellenszerét. Németh Hunor fantasztikusan játszott, ő már látványosan kinőtte ezt a korosztályt, mindhárom távoli próbálkozásánál beleért a labdába a kapus Tróndur Sjúrdarson, az elsőnél a kapufára ütötte, a másodiknál a mezőnybe, a 31. percben a 17 méterről, középről kapura küldött szabadrúgás után pedig a kezéről a jobb felső sarokba került. A feröeriek a középkezdés után aktivizálták támadóikat is, Bozó Mirkónak bravúrra volt szüksége ahhoz, hogy a 35. percben ne vesszen kárba az első 31 perc kemény munkája a vezetésért. A 43. percben aztán Kovács Bendegúz sokadik remek lefordulása után lerántották a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt értékesítette, így már a szünetre megnyugtató előnnyel vonulhatott a válogatott.

A fordulás után nem változott a játék képe, de a feröeriek átmenetileg stabilizálták a védekezésüket. Negyedóra elteltével ismét nyomasztóvá vált a magyar fölény, újra záporoztak a lövések Sjúrdarson felé, de újabb gól csak a hosszabbításban született, Bodnár Simón remekül ívelte át fejesével a rossz ütemben kiszaladó kapust. A mieink így két meccsen négy pontot szerezve másodikok a csoportban, kedden azonban rendkívül nehéz feladat vár rájuk, hiszen a franciák ellen kellene bizonyítani, miközben a bolgárok Feröer ellen gólkülönbséget javítva megcsíphetik a második helyet. Ebből a szempontból még aranyat érhet a hosszabbításban szerzett gól. 3–0

U19-ES EB-SELEJTEZŐ, 2. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–FERÖER 3–0 (2–0)

Gyirmót-Győr, 145 néző. Vezette: Joao Goncalves (portugál) – (Pedro Ribeiro (portugál), Christopher Rae (skót)

MAGYARORSZÁG: Bozó – Hős, Pál B., Somogyi Á., Horváth T. (Bolgár, 60.) – Németh H. (Tercza, 75.), Décsy – Kugyela (Egri, 75.), Szép M., Mondovics (Barkóczi Barnabás, 84.) – Kovács B. (Bodnár S., 60.). Szövetségi edző: Kemenes Szabolcs

FERÖER: Sjúrdarson – Á Lídarenda, Anghel, Ólavsson, Brandsson, Signarsson (Í Lon, 60.) – Benjaminsen (Djurhuus, 77.), Helgason, Sivertsen (Madiba Olsen, 70.), Henriksen (Mörköre, 60.) – Reynheim. Szövetségi edző: Fródi Benjaminsen

Gólszerző: Németh H. (32.), Kovács B. (43. – 11-esből), Bodnár S. (90+2.)

A csoport másik mérkőzésén: Franciaország–Bulgária 2–1 (2–0)

Az állás: 1. Franciaország 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Bulgária 1, 4. Feröer 0