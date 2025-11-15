Az Esztergom kettős győzelemmel főtáblás a női kézilabda Európa-ligában

Kiegyenlített játékot hozott az első 15 perc, 6–6 után viszont 12-7-re el tudott távolodni az Esztergom, amely előnyéből a szünetig négy gólt megőrzött.
A fordulás után is tartotta előnyét a vendég együttes, és bár a belgrádi alakulat 17–17-nél egyenlíteni tudott, majd többször is egy találatra zárkózott, hazai sikere után az Esztergom idegenben is nyert, így kettős győzelemmel lépett a főtáblára.
A hazaiaknál a 45 éves norvég kapus, Katrine Lunde 11 lövést hárított, akárcsak esztergomi részről a világbajnokságra készülő, Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott kerettagjai közül Bukovszky Anna. Ballai Borbála és Varga Emília öt-öt góllal járult hozzá a visszavágó megnyeréséhez. A többi válogatott kerettag közül Kovács Anett három, míg Faragó Lea négy gólt szerzett.
A Mosonmagyaróvár a OF Nea Ioniasz elleni párharc megnyerésével már biztosította helyét a csoportkörben – sorozatban az ötödik kiírásban –, amelyben így két magyar csapat is érdekelt lesz. A sorsolást csütörtökön rendezik.
KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Crvena zvezda (szerb)–Mol Esztergom 24–27 (11–15)
Továbbjutott: az Esztergom, kettős győzelemmel, 56–52-es összesítéssel
Jegyzőkönyv hamarosan.