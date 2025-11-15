Nemzeti Sportrádió

Örök nyugalomra helyezték Kopeczky Lajost

2025.11.15. 19:49
A közmédia és az MSÚSZ nevében lapunk főszerkesztője, Szöllősi György is beszédet mondott (Fotó: Dömötör Csaba)
sportújságírók Kopeczky Lajos temetés
A Páli Szent Vince-plébániatemplomban vettek végső búcsút az október 2-án elhunyt egykori kiváló sportújságírótól, Kopeczky Lajostól.
Egyéb egyéni
2025.10.03. 17:17

Gyász: elhunyt a legendás sportújságíró és riporter, Kopeczky Lajos

A legendás újságíró és sportriporter 90 éves volt.

„1935. július 26-án, Budapesten született. Több mint két évtizeden keresztül dolgozott a Magyar Televízióban, 1985 és 1993 között a Sportosztályon. Az 1960-as évek második felétől rendszeresen játszott a SZÚR-okon, egy idő után az újságíró-válogatottat kapitányként vezette, mint például az 1984-ben, Franciaországban megnyert Európa-bajnokságon is. A kétezres évek elejéig játszott a csapatban. Másik sportszenvedélye a tenisz volt, amelyben szintén indult újságíróknak kiírt versenyeken. Nagyon szoros kapcsolatot ápolt a Ferencvárossal, annak kiválóságaival, haláláig tagja, sőt az utóbbi időben korelnöke volt a legendás jobbhátvédről elnevezett Rudas-rendnek. Ahogyan gyakran mondta, Toldi Gézától, Sárosi doktortól kezdve az utóbbi nyolc évtized minden ferencvárosi csillagát látta futballozni. Szenvedélye volt a futball: élete utolsó labdarúgó-mérkőzésén, a múlt hét végén a DAC-nak szurkolt családjával, énekelve a Nélküledet” – foglalta össze Kopeczky Lajos életútját az MSÚSZ korábbi közleménye.

A 90 éves korában elhunyt egykori sportújságírótól a Páli Szent Vince-plébániatemplomban vettek végső búcsút, ahol édesapja 76 évig volt kántor, és ő maga is rendszeresen orgonált. 

A hálaadó szentmisét Osztie Zoltán, a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa celebrálta.

Az újságíró-válogatottat 35 évig erősítő Kopeczky Lajos több mint húsz éven át volt Erdőkertes alpolgármestere, és a település jelenlegi polgármestere, Pásztor László is beszédet mondott, ahogy Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, az MSÚSZ elnöke is, aki a közmédia és a sportújságíró-család nevében búcsúzott. 

Fotó: Dömötör Csaba

 

Fotó: Dömötör Csaba

 

 

