Ausztria nagy lépést tett a világbajnoki részvétel felé
Ausztria a legutóbbi selejtezőn elveszítette hibátlan mérlegét a csoportban, miután kikapott Romániában, Marko Arnautovicék most Cipruson próbáltak javítani.
Az osztrákok jobban kezdtek, és a 17. percben megszerezték a vezetést. Christoph Baumgartnert buktatták a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest Marko Arnautovic értékesítette.
Az 56. percben növelték előnyüket a vendégek, ciprusi labdavesztés után Arnautovic kapott kiugratást a leshatáron, majd egy higgadt csel után a jobb sarokba gurított. A válogatott gólrekorderének ez már a 47. találata volt címeres mezben.
A harmadik gól Patrick Wimmer lábában maradt, aki a hajrában a kapufát találta el. Ausztria megszerezte a szükséges három pontot, és már szombat este biztos vb-résztvevő lehet, ha Bosznia-Hercegovina nem tudja legyőzni Romániát.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
Ciprus–Ausztria 0–2 (Arnautovic 17., 56. – az elsőt 11-esből)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia, Zenica (Tv: Arena4)
|H-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Ausztria
|7
|6
|–
|1
|21–3
|+18
|18
|2. Bosznia-Hercegovina
|6
|4
|1
|1
|13–5
|+8
|13
|3. Románia
|6
|3
|1
|2
|11–6
|+5
|10
|4. Ciprus
|8
|2
|2
|4
|11–11
|0
|8
|5. San Marino
|7
|–
|–
|7
|1–32
|–31
|0