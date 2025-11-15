Ausztria nagy lépést tett a világbajnoki részvétel felé

Ausztria a legutóbbi selejtezőn elveszítette hibátlan mérlegét a csoportban, miután kikapott Romániában, Marko Arnautovicék most Cipruson próbáltak javítani.

Az osztrákok jobban kezdtek, és a 17. percben megszerezték a vezetést. Christoph Baumgartnert buktatták a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest Marko Arnautovic értékesítette.

Az 56. percben növelték előnyüket a vendégek, ciprusi labdavesztés után Arnautovic kapott kiugratást a leshatáron, majd egy higgadt csel után a jobb sarokba gurított. A válogatott gólrekorderének ez már a 47. találata volt címeres mezben.

A harmadik gól Patrick Wimmer lábában maradt, aki a hajrában a kapufát találta el. Ausztria megszerezte a szükséges három pontot, és már szombat este biztos vb-résztvevő lehet, ha Bosznia-Hercegovina nem tudja legyőzni Romániát.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

Ciprus–Ausztria 0–2 (Arnautovic 17., 56. – az elsőt 11-esből)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia, Zenica (Tv: Arena4)