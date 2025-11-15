Nemzeti Sportrádió

Ausztria nagy lépést tett a világbajnoki részvétel felé

2025.11.15. 19:58
Marko Arnautovic (jobbra) duplázott (Fotó: Getty Images)
foci vb 2026 Ausztria Ciprus
Ausztria megerősítette helyét a labdarúgó-vb-selejtezők H-csoportjában, miután Cipruson 2–0-s győzelmet aratott Marko Arnautovic duplájával.

Ausztria a legutóbbi selejtezőn elveszítette hibátlan mérlegét a csoportban, miután kikapott Romániában, Marko Arnautovicék most Cipruson próbáltak javítani.

Az osztrákok jobban kezdtek, és a 17. percben megszerezték a vezetést. Christoph Baumgartnert buktatták a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest Marko Arnautovic értékesítette.

Az 56. percben növelték előnyüket a vendégek, ciprusi labdavesztés után Arnautovic kapott kiugratást a leshatáron, majd egy higgadt csel után a jobb sarokba gurított. A válogatott gólrekorderének ez már a 47. találata volt címeres mezben.

A harmadik gól Patrick Wimmer lábában maradt, aki a hajrában a kapufát találta el. Ausztria megszerezte a szükséges három pontot, és már szombat este biztos vb-résztvevő lehet, ha Bosznia-Hercegovina nem tudja legyőzni Romániát.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
Ciprus–Ausztria 0–2 (Arnautovic 17., 56. – az elsőt 11-esből)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia, Zenica (Tv: Arena4)

H-CSOPORTMGyDVL-KGk P
1. Ausztria6121–3+18 18
2. Bosznia-Hercegovina41113–5+8 13
3. Románia31211–6+5 10
4. Ciprus22411–118
5. San Marino71–32–31 0

 

 

