A Veszprém hét, a Szeged 16 góllal nyert a férfi kézilabda NB I-ben

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

Carbonex-Komló–OTP Bank-Pick Szeged 26–42 (14–23)

One Veszprém HC–NEKA 38–31 (22–17)

Veszprém, 600 néző. V: Bujdosó M., Horváth V.

VESZPRÉM: APPELGREN – GASPER MARGUC 10 (3), Martinovic 4, el-Dera 4, Adel 1, ALI ZEIN 6, GÁNCS-PETŐ 7 (1). Csere: Győri N. (kapus), Thiagus Petrus, Molnár R. 1, Remili, Descat 3 (2), Cindric 2, Dopjera, Pesmalbek. Edző: Xavier Pascual

NEKA: Mikler K. – Tóth L. 3 (1), Vári 2, Mészáros M. 3, BALOGH D. 4, Gazsó 2, KOVÁCS D. 5. Csere: Podoba (kapus), Szücs B., Kovács T. 1 (1), Grünfelder 3, Kathi 3, Kardos 3, Török Á. 2, Szepesi, Pál Sz. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 7. perc: 7–3. 14. p.: 12–9. 19. p.: 15–10. 28. p.: 19–16. 35. p.: 25–19. 42. p.: 30–22. 52. p.: 32–28. 57. p.: 38–30. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – A NEKA jó meccseket játszott eddig az idényben, a fiatal játékosai sosem adják fel. Mi jól kezdtünk, de nem tetszett, hogy a játékosaim kicsit belekényelmesedtek, és túl nyugodtak maradtak. Elégedett vagyok a fiatalokkal, főleg Gáncs-Pető Mátéval, aki szerintem a bajokságban az egyik legjobb a posztján.

Sótonyi László: – Az ilyen meccseken, ilyen ellenfelek ellen nagyon sok tapasztalatot tudunk szerezni, és igyekszünk is ezeket hasznosítani. Örülök, hogy ebben a magas szintű, gyors játékban is sikerült megvalósítanunk több dolgot, de az alapcélunk nem változott, ki kell harcolnunk a bennmaradást.

ETO University HT–Szigetszentmiklósi KSK 28–25 (15–12)

Győr, 400 néző. V: Hornyik, Zörgő.

GYŐR: Pásztor I. – Krakovszky Zs. 1, Stepancic 3, SZÖLLŐSI B. 4 (2), Kusan 4, BOZSOVICS 6, Hári 4 (1). Csere: Brasen (kapus), Vilovszki, Eklemovic M. 2, Szrnka 2, Dely 2, Dissinger. Edző: Kilvinger Bálint

SZIGETSZENTMIKLÓS: Holló – LAKOSY 6 (3), Butorac 4 (2), Mazák, Kovács M. 3, Tóvizi 2, Spacsek 1. Csere: Mojszilov (kapus), Van Dijk 1, Davidovic 2, Turák, Pulay 2, BRANDT 3, Hoffmann 1, Gábori. Edző: Imre Vilmos

Az eredmény alakulása. 7. perc: 7–0. 13. p.: 9–4. 18. p.: 10–4. 21. p.: 13–5. 28. p.: 15–10. 38. p.: 17–16. 42. p.: 21–17. 48. p.: 23–20. 55. p.: 24–23. 59. p.: 26–24. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 7/3, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – Kiválóan kezdtünk, de később hullámvölgybe kerültünk, elrontottuk a szünet előtti időszakot. A folytatásban nagyon kellett vigyázni az előny tartására, a végén sikerült hidegvérrel biztossá tenni a győzelmet, és ezzel a nagyon fontos két pontot megszerezni.

Imre Vilmos: – Számunkra a legnagyobb tanulság, hogy nem elég ötven percig jól játszani, érthetetlen a mérkőzés elején tanúsított rövidzárlatunk. Később magunkra találtunk, a végjátékban viszont az elején hiányolt szenvedély átment túlzott agresszivitásba.

Korábban

FTC-Green Collect–Budai Farkasok-Rév 32–32

CYEB-Budakalász–HE-DO B.Braun Gyöngyös 26–30

Csurgói KK–PLER-Budapest 33–25