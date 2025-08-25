Cristiano Ronaldo az ezergólos határt is elérheti

És jövőre újabb csúcsot dönthet, ha ugyanis Portugália kijut a 2026-os világbajnokságra, a hatodik tornáján léphet pályára, igaz, Lionel Messi ugyanerre készül az argentin válogatottban. Rajtuk kívül egyébként csak négy futballista szerepelt öt vb-n, az egyaránt mexikói Antonio Carbajal, Andrés Guardado és Rafael Márquez, valamint a (nyugat)német Lothar Matthäus. Az olasz Gianluigi Buffon és a mexikói Guillermo Ochoa ugyancsak öt vb-n volt kerettag, de ők nem léptek pályára mindegyik tornán, amelyre nevezve voltak. Cristiano Ronaldo 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben játszott világbajnokságon, s 22 mérkőzésen nyolc gólt szerzett.

A magyar válogatott ellen eddig hat találkozón hatszor volt eredményes. És ki ne tudná, Portugália Magyarországgal szerepel egy csoportban a vb-selejtezőben, szeptember 9-én a Puskás Arénában, október 14-én pedig Lisszabonban csap össze a két együttes.

Gólzuhatag ide vagy oda, a 40 esztendős világklasszis klubszinten évek óta nem nyert rangos trófeát. Két éve, 2023-ban az Al-Naszrral elhódította az Arab Bajnokcsapatok Kupáját, előtte pedig 2021-ben a Juventusszal az Olasz Kupát, a mindeddig utolsó kiemelkedő sikere a 2020-as olasz bajnoki cím a Juvéval. A portugál válogatottban biztos a helye, az idén a Nemzetek Ligája-győztes lett, ő szerezte az egyenlítő gólt (2–2) a Spanyolország ellen tizenegyesekkel megnyert döntőben.

Nemrégiben 2027-ig hosszabbított szaúdi klubjával, és korábban azt mondta, csak akkor vonul vissza, ha már nem érzi magában a motivációt. A jó ég tudja, mikor érkezik el ez a pillanat…