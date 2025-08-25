Cristiano Ronaldo az ezergólos határt is elérheti

Negyven fölött sem lassít Cristiano Ronaldo. Bár a portugál klasszis már jócskán túl van pályafutása csúcsán, újabb és újabb csúcsokat állít fel, sokadszorra bizonyítva, miért ő az utóbbi évtizedek egyik kiemelkedő sportembere. Szándékosan nem futballistát írtunk, mert amit ő csinál, az túlmutat a sportágon. Bár szombaton betalált a szaúdi Szuperkupában, csapata, az Al-Naszr tizenegyespárbajban alulmaradt az Al-Ahlival szemben. Ettől függetlenül megsüvegelendő a teljesítmény, hogy Cristiano Ronaldo immár az ötödik csapatában érte el a százgólos határt, amire korábban még soha senki sem volt képes. Sőt, a még aktív futballisták közül csak Neymar és Robert Lewandowski mondhatja el magáról, hogy három klubcsapatban is elérte a százas gólhatárt, a labdarúgás statisztikáival foglalkozó szervezet, az IFFHS szerint rajtuk kívül is csak Romáriónak és Isidro Lángarának sikerült.
Ráadásul az ötszörös aranylabdás portugál az ötből négy alkalommal a legmagasabb szinten érte el a száz gólt: a portugál válogatottban (138 gól), a Manchester Unitedben (145), a Real Madridban (450) és a Juventusban (101). Ez összesen 934 gól, és ehhez még hozzáadódik az az öt, amelyeket a Sportingban szerzett, vagyis közelít az ezres álomhatárhoz.
És jövőre újabb csúcsot dönthet, ha ugyanis Portugália kijut a 2026-os világbajnokságra, a hatodik tornáján léphet pályára, igaz, Lionel Messi ugyanerre készül az argentin válogatottban. Rajtuk kívül egyébként csak négy futballista szerepelt öt vb-n, az egyaránt mexikói Antonio Carbajal, Andrés Guardado és Rafael Márquez, valamint a (nyugat)német Lothar Matthäus. Az olasz Gianluigi Buffon és a mexikói Guillermo Ochoa ugyancsak öt vb-n volt kerettag, de ők nem léptek pályára mindegyik tornán, amelyre nevezve voltak. Cristiano Ronaldo 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben játszott világbajnokságon, s 22 mérkőzésen nyolc gólt szerzett.
A magyar válogatott ellen eddig hat találkozón hatszor volt eredményes. És ki ne tudná, Portugália Magyarországgal szerepel egy csoportban a vb-selejtezőben, szeptember 9-én a Puskás Arénában, október 14-én pedig Lisszabonban csap össze a két együttes.
Gólzuhatag ide vagy oda, a 40 esztendős világklasszis klubszinten évek óta nem nyert rangos trófeát. Két éve, 2023-ban az Al-Naszrral elhódította az Arab Bajnokcsapatok Kupáját, előtte pedig 2021-ben a Juventusszal az Olasz Kupát, a mindeddig utolsó kiemelkedő sikere a 2020-as olasz bajnoki cím a Juvéval. A portugál válogatottban biztos a helye, az idén a Nemzetek Ligája-győztes lett, ő szerezte az egyenlítő gólt (2–2) a Spanyolország ellen tizenegyesekkel megnyert döntőben.
Nemrégiben 2027-ig hosszabbított szaúdi klubjával, és korábban azt mondta, csak akkor vonul vissza, ha már nem érzi magában a motivációt. A jó ég tudja, mikor érkezik el ez a pillanat…