Jobb, ha nem jön… – Thury Gábor jegyzete

Mit nem lehetett eddig leírni Cristiano Ronaldóról?

Századik gólját szerezte szaúdi együttesében, az Al-Naszrban, így pályafutása ötödik (!) csapatában lett „százados”. Rajta kívül hasonló rekordja nincs egyetlen aktív játékosnak sem – a brazil Neymar és a lengyel Robert Lewandowski csupán három együttesében volt képes hasonlóra. Más kérdés, hogy a szaúdi Szuperkupáért rendezett találkozón csapata alulmaradt az Al-Ahlival szemben. Vélem, a gól- és címgyűjtő portugál zsenit ez kevésbé zavarja, jobban örül az ötödik alakulatával elért százasnak…

Sokszor leírtuk, éppen Bölöni László vette szárnyai alá a portugál Sporting edzőjeként, de azt talán a marosvásárhelyi születésű szakember sem gondolta, hogy több mint két évtizedig ragyogó üstököst fedezett fel. Ha a rekordhalmozó ötszörös aranylabdástól megkérdeznék, az argentin Lionel Messitől mit irigyel jobban, a vb-címet vagy a hárommal több Aranylabdát, szerintem utóbbira voksol… Bár ha arra gondolok, hogyan űzte-hajtotta társait a győzelembe a kispadról a franciák elleni 2016-os Eb-döntőben, miután a 25. percben sérülés miatt le kellett cserélni, némileg elbizonytalanodom. Abban viszont biztos vagyok, megjósolhatatlan, mikor hord a hátán a Föld két ekkora futballistát egy időben.

Hiába bontogatja szárnyait Lamine Yamal, tartják nagy spílernek Kylian Mbappét, gyanítom, messze még az idő.

Lehet, hogy a negyvenéves, 221-szeres válogatott rekorddöntéseivel kapcsolatban némileg immunissá váltunk, érdemei elvitathatatlanok. Még úgy is, hogy tudjuk, már talán nem szakmai kihívások viszik előre, hanem az egója. Nemegyszer hangoztattam, őt már nem a becsvágy, hanem a dicsvágy hajtja, de ettől még példakép. Ezért is, meg főleg tudásából adódóan Roberto Martínez rövidre zárta a Ronaldo-kérdést: ha egészséges, nála játszik – még akkor is, ha korántsem annyira hasznos, mint korábban. A portugálok szövetségi kapitánya van annyira bölcs, belátta, annak ódiumát nem vállalja fel, hogy kihagyja a csapatból. Ronaldo tudásánál csak az egója nagyobb, ám ezt a dicsvágyat nem a pénz motiválja, hanem az éntudat. Lehet ezt torznak minősíteni, de nincs jogunk, mert olyan valakiről van szó, aki bizonyított.

Egyszerűbben fogalmazva: én jobban örülnék, ha nem lépne pályára szeptember 9-én a magyar–portugál vb-selejtezőn…

