Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Cristian Ramíreznek nem volt opció, hogy a Fradi kispadján üljön

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 09:22
null
Az FTC-t elhagyó Cristian Ramírez két hete visszatért Oroszországba, a Lokomotiv Moszkva játékosa lett – új csapata három forduló után százszázalékos a bajnokságban (Fotó: FK Lokomotiv)
Címkék
FTC Cristian Ramírez Lokomotiv Moszkva
Noha úgy tűnt, a Népligetből megy nyugdíjba, a nyáron Cristian Ramírez ferencvárosi karrierje váratlanul véget ért. Az ecuadori válogatott védő visszatért Oroszországba, a Lokomotiv Moszkva légiósa lett. Vajon mikor érkezett el a pillanat, amikor már sejthette, távoznia kell az FTC-ből?

 

– Úgy tűnt, a története tündérmesébe illő… Tavalyelőtt nyáron, hat és fél év után visszatért a Ferencvároshoz, a klubnál mindenki tárt karokkal várta, első meccsén bombagólt lőtt a Fehérvárnak, olybá tűnt, innen megy nyugdíjba, ehhez képest már a Lokomotiv Moszkva játékosa. Mi történt?
Magam is úgy gondoltam, a Ferencváros lesz az utolsó profi csapatom, de a jelek szerint a sors másként akarta – válaszolta lapunknak adott interjújában Cristian Ramírez, az augusztus 12-én a 31. életévét betöltő 22-szeres ecuadori válogatott hátvéd, aki először 2015 és 2017 között volt az FTC játékosa, majd az Oroszországban töltött éveket követően 2023 júliusában tért vissza a Népligetbe. – Mindenki tudta, jól érzem magam a Ferencvárosnál, hogy Budapest az otthonom, magyar a feleségem, de a labdarúgásban gyorsan változik minden.

– Mikor vált világossá, hogy nincs maradása?
Az ember érzi, ha nem számítanak rá. A télen váratlanul Robbie Keane személyében új vezetőedző érkezett a klubhoz, ezt követően megváltozott az öltözőn, a csapaton belüli pozícióm. Az új tréner a saját elképzelései szerint alakította ki a keretet. Amikor a nyáron nem vitt magával az ausztriai edzőtáborba, már tudtam, új klubot kell keresnem.

– Ki közölte önnel a döntést?
A Népligetben az egyik edzés előtt odamentem Robbie Keane-hez, nyugodtan mondja el, mi a gondja. Nemigen beszélt azt megelőzően velem, kíváncsi voltam, mit csinálok rosszul, miben kellene változtatnom az edzéseken. Konkrétumot nem tudtam meg tőle, az edzőtábor előtt végül a vezetők közölték, hogy nem utazom, maradok a Népligetben, túl sokan vagyunk a keretben.

A gyerekeknek iskolát, óvodát kell még intézni

Születési idő, hely: 1994. augusztus 12., Santo Domingo
Állampolgársága: ecuadori
Posztja: szélső védő
NB I-es mérkőzései/góljai: 100/5
Jelenlegi klubja: Lokomotiv Moszkva (Oroszország)
Korábbi klubjai: Independiente DV (Ecuador), Fortuna Düsseldorf (Németország), 1. FC Nürnberg (Németország), Ferencváros, FK Krasznodar (Oroszország)
Becsült piaci értéke: 2.5 millió euró
Cristian RAMÍREZ

Korábban játszott Krasznodarban. Egyértelmű volt, hogy visszatér Oroszországba?
Voltak megkereséseim Európából, sőt mexikói csapat is hívott, de a Lokomotiv Moszkva ajánlata volt a legjobb.

– Az nem vetődött fel önben, hogy kitölti szerződését az FTC-ben, még ha kevesebbet is játszik?
Ez számomra nem volt opció. Jövőre világbajnokságot rendeznek, Ecuadorral van esélyünk ott lenni a tornán, sohasem bocsátanám meg magamnak, ha azért maradok le a vb-ről, mert nem vagyok játékban. Ráadásul a tornát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezik, lesznek meccsek viszonylag közel az otthonomhoz is, ha kijutunk, muszáj ott lennem!

– Annak idején mesélte, mennyire szerették a családjával Krasznodart. Moszkva ehhez képest egy több mint tízmilliós város tizennégy metróvonallal, elképesztő forgalmi dugókkal.
Moszkva teljesen más, mint Krasznodar, de engem már most magával ragadott. Hatalmas város, az utcákon valóban nyüzsögnek az emberek, de a központ gyönyörű, minden van, ami kell.

– A családja is ott van már Moszkvában?
Igen, jöttek velem. Egyelőre szállodában lakunk, keressük a megfelelő otthont. A gyerekek számára is váratlanul történt minden, Moszkvában iskolát, óvodát kell intézni nekik.

– Jól beszél oroszul. Ez is közrejátszott a klubváltásban?
Nekem az volt a lényeg, hogy erős klubhoz kerüljek. Oroszországban több csapat esélyes a bajnoki címre, a miénk is. A Krasznodarral nem sikerült aranyérmet szereznem, úgyhogy szeretnék orosz bajnok is lenni.

Eldar Civiccsel hamarosan a pályán is találkozhat

Cristian Ramírez élvezi a moszkvai életet, a nyüzsgést – és természetesen szeretne Oroszországban is bajnok lenni

Több korábbi ferencvárosi társa is az orosz ligában futballozik, Marquinhos a Szpartak Moszkva játékosa, amelyet volt vezetőedzője, Dejan Sztankovics irányít, Eldar Civic az újonc Baltyikához igazolt a nyáron… Beszélt már valamelyikükkel?
Eldarral az átigazolásom előtt is beszéltem, nem is olyan régen még ketten versenyeztünk a Ferencváros bal oldali védő pozíciójáért, most meg már mind a ketten Oroszországban vagyunk. Vele mindig is jó volt a kapcsolatom. De várom már a Szpartak elleni derbit is, jó lesz a régi ismerősökkel összefutni.

– Milyen klub a Lokomotiv? Hogyan jellemezné?
Ha azt mondom, profi körülmények fogadtak, azzal még nem mondok semmit. Az infrastruktúra hihetetlen, a klubnál tényleg semmire sincs gondunk, csak a futballra kell figyelnünk. A beilleszkedésben az is segített, hogy Krasznodarból három egykori csapattársam is a Lokomotivot erősíti már, úgyhogy kicsit olyan érzés, mintha már játszottam volna itt.

– És Budapestre visszatér még valaha? A felesége magyar, és sohasem tagadták, a magyar fővárosban képzelik el hosszú távon a jövőjüket.
Ha néhány héttel ezelőtt kérdezett volna, el sem tudtam volna máshol képzelni a jövőmet. De most, hogy Moszkvában vagyok, képtelenség megmondani, mi lesz velem két-három év múlva. Imádtam az FTC-ben játszani, a szurkolók fantasztikusak voltak, de a labdarúgásban tényleg gyorsan változik minden. Egyelőre örülök, hogy a Lokomotiv játékosa vagyok, aztán meglátjuk, mit tartogat a jövő.
 

Focisulijából egyszer a Ferencvárosban látna valakit


– Odahaza, Ecuadorban saját focisulija volt. Működik még?
Naná! Három éve tavasszal indítottuk az iskolát, az első edzéseket kétezerhuszonkettő májusában tartottuk. Nem sokkal előtte megünnepeltük az alapítását, átvágtuk a szalagot, májusban pedig elkezdődött az érdemi munka.

– Mit gondol, lesz olyan a gyerekek között, aki  Európába költözhet profiként, akár a Ferencváros játékosaként?
Én lennék a legboldogabb! Az akadémia indulása előtt hetekig, hónapokig zajlott a toborzás, egészen kicsi gyerekekkel kezdtük a munkát. Ha egy-két éven belül nem is lesz olyan, aki a Ferencvároshoz kerülhet, remélem, előbb-utóbb igen. Nagyszerű szakmai munka zajlik, az edzésprogramokat folyamatosan egyeztetem az edzőkkel, a szakmai stábok tagjaival.

– Egyébként mi a focisuli neve?
Cristian Ramírez FC. A címerben két bika egymásnak feszül, ami az én mentalitásomat jellemzi. Nem ismerek lehetetlent.

 

FTC Cristian Ramírez Lokomotiv Moszkva
Legfrissebb hírek

Szeptember 6-án rendezik a hokis Szuperkupát

Jégkorong
19 órája

Kórházba került a Fradi-legenda, az intenzív osztályon kezelik

Labdarúgó NB I
19 órája

NB I: az Újpest a tavaszi 1–6-ért, a Nyíregyháza a 0–7-ért vághat vissza a hétvégén

Labdarúgó NB I
22 órája

Halaszt az FTC – így néz ki az NB I 5. fordulójának menetrendje

Labdarúgó NB I
2025.08.07. 17:21

Az FTC irányított a szünetig; a két csapat mindent a budapesti visszavágóra tartogat – bolgár lapszemle

Bajnokok Ligája
2025.08.07. 07:46

Baráth Péter: A Rakównál ragaszkodtak hozzám, bíznak bennem

Labdarúgó NB I
2025.08.07. 07:30

Tóth Alex: A visszavágón gólokat kell szereznünk!

Bajnokok Ligája
2025.08.06. 21:53

A visszavágóra maradt a döntés a Ferencváros és a Ludogorec párharcában

Bajnokok Ligája
2025.08.06. 21:25
Ezek is érdekelhetik