Nemzeti Sportrádió

A Puskás Akadémia volt támadója Szon és Lloris csapattársa lett

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.08.27. 07:37
null
A Los Angeles FC bejelentette Alexandru Baluta szerződtetését (Fotó: facebook.com/LAFC)
Címkék
Puskás Akadémia Alexandru Baluta Los Angeles FC
Az amerikai MLS-ben szereplő Los Angeles FC bejelentette a korábban a Puskás Akadémiában is futballozó, nyolcszoros román válogatott támadó, Alexandru Baluta szerződtetését.

 

A francia világbajnok Hugo Llorist is foglalkoztató, és a nyáron már az angol Tottenhamtől a dél-koreai Szon Hung Mint is szerződtető Los Angeles FC bejelentette a román FCSB-től érkező, 31 éves, nyolcszoros román válogatott Aleaxndru Baluta szerződtetését. A támadó a 2025-ös MLS-idény végéig írt alá plusz egy éves opcióval.

Baluta 2020 és 2023 között az NB I-ben is megfordult, a Puskás Akadémia színeiben 72 bajnokin 13-13 gólt és gólpasszt ért el. Felcsútról ment Bukarestbe, ahol az FCSB-ben 81 tétmeccsen 13 gólig és 12 gólpasszig jutott. 



 

 

Puskás Akadémia Alexandru Baluta Los Angeles FC
Legfrissebb hírek

Átigazolások: korábbi kulcsember távozott a Fraditól; U-válogatott védőt igazolt a ZTE

Labdarúgó NB I
20 órája

Hét éve nem rajtolt ilyen rosszul a Diósgyőr – szombaton Nyíregyházán, nyolcezer néző előtt javítana

Labdarúgó NB I
2025.08.22. 14:52

Szolnoki Roland: Óriási motiváció volt és van is bennem

Labdarúgó NB I
2025.08.22. 13:39

Robbie Keane a Puskás Akadémiától elszenvedett vereségről: Negyedóra után 3–0-ra kellett volna vezetnünk

Labdarúgó NB I
2025.08.17. 08:49

Hazai pályán veszítette el veretlenségét a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen

Labdarúgó NB I
2025.08.16. 22:17

Wojciech Golla: Ötven százalék az esélyünk a győzelemre

Labdarúgó NB I
2025.08.16. 08:28

NB I: Mumusával játszik az FTC, Robbie Keane először győzné le Hornyák Zsoltot

Labdarúgó NB I
2025.08.15. 14:11

A Puskás Akadémiától vett kölcsön támadót az MTK

Labdarúgó NB I
2025.08.12. 20:04
Ezek is érdekelhetik