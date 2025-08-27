A Puskás Akadémia volt támadója Szon és Lloris csapattársa lett

A francia világbajnok Hugo Llorist is foglalkoztató, és a nyáron már az angol Tottenhamtől a dél-koreai Szon Hung Mint is szerződtető Los Angeles FC bejelentette a román FCSB-től érkező, 31 éves, nyolcszoros román válogatott Aleaxndru Baluta szerződtetését. A támadó a 2025-ös MLS-idény végéig írt alá plusz egy éves opcióval.

Baluta 2020 és 2023 között az NB I-ben is megfordult, a Puskás Akadémia színeiben 72 bajnokin 13-13 gólt és gólpasszt ért el. Felcsútról ment Bukarestbe, ahol az FCSB-ben 81 tétmeccsen 13 gólig és 12 gólpasszig jutott.





