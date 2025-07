Sergio Ramostól tarthatnak a Dortmund játékosai

Múlt szombaton, június 28-án volt a Monterrey alapításának 80. évfordulója, de az igazi ünnepet az jelentené, ha a csapat sikerrel venné a Dortmund elleni nyolcaddöntőt. A mexikóiak elsősorban Sergio Ramosban bízhatnak, a világbajnok védő eddig mind a három mérkőzést végigjátszotta, az Internazionale ellen (1–1) pedig gólt is szerzett. Vérbeli vezére a csapatnak, és kulcs- szerepe van abban, hogy a Monterrey egyelőre veretlen, és egyetlen gólt kapott a tornán. A spanyol játékost bizonyára az is motiválja, hogy továbbjutás esetén korábbi klubjával, a Real Madriddal találkozhat a negyeddöntőben – feltéve, hogy a királyiak is továbbjutnak.

Sergio Ramos korábban tíz alkalommal játszott a Dortmund ellen, négy győzelem mellett három-három döntetlen és vereség a mérlege, gólt egyet szerzett, a 2013 áprilisában Madridban 2–0-ra megnyert BL-elődöntőben talált be. Az említett tíz találkozóból öt alkalommal a németek jelenlegi sport­igazgatója, Sebastian Kehl is pályán volt, így tisztában van vele, milyen nehéz dolga lesz a Borussia labdarúgóinak, ha fel akarják törni a Monterrey védelmét.

„Nemigen szerettem Sergio Ramos ellen játszani, kellemetlen ellenfél, az a típusú játékos, akit inkább a saját csapatodban akarsz látni – idézte a klub hivatalos honlapja a 31-szeres német válogatott középpályást. – Mindig is győztes mentalitás jellemezte, és ez mostanra sem változott. De felkészültünk rá, és azzal is tisztában vagyunk, hol vannak az ellenfél gyenge pontjai. Nem lesz egyszerű dolgunk, a Monterrey veretlenül jutott tovább, de mindent megteszünk, hogy ott legyünk a negyedöntőben.”

KLUB-VB

NYOLCADDÖNTŐ

DORTMUND (német)–MONTERREY (mexikói)

Atlanta, szerda, 3.00

Vezeti: Facundo Tello (argentin)

Tv: Match4

NYOLCADDÖNTŐ

Június 28., Philadelphia, Lincoln Financial Field

Palmeiras (brazil)–Botafogo (brazil) 1–0 – h. u.

Június 28., Charlotte, Bank of America Stadion

Benfica (portugál)–Chelsea (angol) 1–4 – h. u.

Június 29., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

Paris Saint-Germain (francia)–Inter Miami (amerikai) 4–0

Június 29., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

Flamengo (brazil)–Bayern München (német) 2–4

Június 30., Charlotte, Bank of America Stadion

Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil) 0–2

Július 1., Orlando, Camping World Stadion

Manchester City (angol)–Al-Hilal (szaúdi) 3–4 – h. u.

Július 1., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)

Július 2., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

3.00: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)

NEGYEDDÖNTŐ

Július 4., Philadelphia, Lincoln Financial Field

21.00: Palmeiras (brazil)–Chelsea (angol) (1. negyeddöntő)

Július 5., Orlando, Camping World Stadion

3.00: Fluminense (brazil)–Al-Hilal (szaúdi) (2. negyeddöntő)

Július 5., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) (3. negyeddöntő)

Július 5., East Rutherford, MetLife Stadion

22.00: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)–Real Madrid (spanyol)/Juventus (olasz) (4. negyeddöntő)

ELŐDÖNTŐ

Július 8., East Rutherford, MetLife Stadion

21.00: Palmeiras (brazil)/Chelsea (angol)–Fluminense (brazil)/Al-Hilal (szaúdi)

Július 9., East Rutherford, MetLife Stadion

22.00: Paris Saint-Germain (francia)/Bayern München (német)–4. negyeddöntő győztese

DÖNTŐ

Július 13., East Rutherford, MetLife Stadion

21.00: Az elődöntő győztesei