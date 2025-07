A klub-vb felfedezettje – sztárportré Joao Pedróról

A friss Bajnokok Ligája-győztes PSG elleni klubvilágbajnoki döntő 43. percében az akkor már a meccsen kétgólos Cole Palmer ugratta ki Joao Pedrót, aki hét méterről elegánsan pörgette át a labdát a világ talán legjobb kapusa, Gianluigi Donnarumma felett a kapu közepébe: 3–0 a Chelsea-nek. Érezhető volt, hogy ebből az ütésből már nem áll fel a francia csapat, a fiatal brazil csatár gólja végképp megpecsételte a tornán addig parádézó párizsiak sorsát – ez is maradt a végeredmény.

„Ezért jöttem a Chelsea-hez: hogy trófeákat nyerjek. Most csak élvezni akarom ezt a pillanatot!” – fogalmazott tömören a döntő után Joao Pedro, miközben a szurkolók ünnepelték.

Joao Pedro felemelkedése meseszerű. Ha azt állítjuk, hogy a torna előtt senki sem mondta volna meg, hogy ő lesz az egyesült államokbeli klub-vb egyik hőse, bizonyosan nem tévedünk. Mindenekelőtt azért, mert a torna elején még nem is volt a Chelsea, sőt egyetlen részt vevő klub játékosa sem. Két héttel a PSG elleni döntő előtt még Brazíliában, Rio de Janeiróban pihente ki az előző idény fáradalmait az angol Brighton & Hove Albion labdarúgójaként, amikor a Chelsea váratlanul szerződtette 60 millió fontért. Az igazolás után lóhalálában csatlakozott új csapatához, és már a negyeddöntőben, a Palmeiras ellen gólpasszal mutatkozott be. Az elődöntőben aztán két gólt szerzett nevelőegyesülete, a Fluminense ellen, a döntőben pedig ismét betalált, azaz három mérkőzésen három gólt szerzett a tornán.

„Alig hiszem el, hogy két hete még nyaraltam, most pedig klubvilágbajnok vagyok. Lehet, hogy csak álmodom!” – mondta a döntő után.

Joao Pedro Junqueira de Jesus 2001. szeptember 26-án született a Sao Paulo állambeli Ribeirao Pretóban. Édesanyja, Flavia Junqueira mindent feláldozott fia karrierjéért, és együtt költöztek Rio de Janeiróba, hogy a gyerek a Fluminense akadémiáján fejlődhessen. Eredetileg védekező középpályásként játszott, de hamar támadóvá képezték át.

A Fluminense színeiben 2019-ben mutatkozott be a felnőttcsapatban, még nem volt 18 éves. Már az első idényében tíz gólt szerzett 37 mérkőzésen, minden sorozatot figyelembe véve. Kiemelkedő tehetségét gyorsan felismerték, és 2019 októberében az angol Watford már megállapodott a leigazolásáról. „A Fluminense mindent megadott nekem, megmutathattam a világnak, hogy ki is vagyok. Azért lehetek most itt, mert hittek bennem. De az álmom sohasem csak az volt, hogy futballista legyek – hanem, hogy a legjobbak közé tartozzak” – fogalmazott Angliába szerződésekor.

2020 januárjában, mindössze 18 évesen érkezett meg a Watfordhoz. Első idényében a Premier League-ben szerepelt a csapat, de akkor még csak három bajnokin és két kupameccsen kapott lehetőséget. A Watford kiesett, a Championshipben viszont alapember lett a fiatal brazil, 38 meccsen játszott, kilenc gólt ért el. Hamar a szurkolók kedvencévé vált, a klubnál töltött négy idénye alatt 109 tétmérkőzésen 24 gólt szerzett. A négy idényből az elsőt és a harmadikat az élvonalban, a másodikat és a negyediket a másodosztályban töltötte az együttes.

2023 nyarán a Brighton & Hove Albion klubrekordot jelentő 30 millió fontos összegért szerződtette. Már első bajnoki mérkőzésén gólt szerzett a Brighton mezében, majd az Európa-ligában klubtörténelmet írt: ő szerezte a „sirályok” első góljait a nemzetközi porondon. Az El-ben impozáns statisztikát mutatott fel első nekifutásra: hat meccs, hat gól. A 2023–2024-es idényben 40 mérkőzésen 20 gólt szerzett, és Roberto De Zerbi vezetőedző csapatának egyik legfontosabb játékosa lett.

A 2024–2025-ös idényben is jó formát mutatott, a Premier League-ben tíz gólig jutott 27 meccsen. A Brighton szurkolói pontosan tudták, hogy Joao Pedro olyan magasra tör, hogy lehetetlen lesz megtartani.

„Sohasem felejtem el, honnan jöttem. Minden gyerek arról álmodik Brazíliában, hogy egyszer Európában játszhat. Én szerencsés vagyok, hogy ezt el is értem” – mondta nem sokkal a Chelsea-be szerződése előtt.

A londoni „kékek” július 2-án jelentették be, hogy 55 (plusz 5) millió fontért megszerezték Joao Pedrót. A támadó azonnal bekerült a klubvilágbajnoki keretbe, és már a negyeddöntőben pályára lépett. Az igazi áttörést azonban az elődöntő és a döntő hozta el neki.

A Benfica nyolcaddöntős kiejtéséről még lemaradt, a Palmeiras elleni negyeddöntőben pedig a kispadon kezdett, az 54. percben állt be Liam Delap helyére, így Philadelphiában, a 2–1-es győzelem alkalmával mutatkozott be új klubjában. A sors fintora, hogy a Chelsea-ben először kezdőként éppen nevelőklubja, a Fluminense ellen lépett pályára az East Rutherford-i elődöntőben. Ő szerezte csapata mindkét gólját a 2–0-ra megnyert mérkőzésen, de tiszteletből nem ünnepelte meg első Chelsea-találatait.

„Amikor fiatal voltam, nem volt semmim, tőlük kaptam mindent. Most a Chelsea játékosa vagyok, ez a munkám. Bocsánatot kérek, de profiként nem tehettem mást” – mondta szinte mentegetőzve az elődöntő után.

A PSG elleni döntő a vártnál jóval egyoldalúbb volt, ezért is meglepő, hogy a lefújás után belekötött az ellenfél vezetőedzője. Joao Pedro társaival ünnepelt a pályán, amikor a PSG játékosai és stábtagjai hevesen reklamáltak, Luis Enrique pedig szemből torkon ütötte a brazil csatárt.

„Nem akarok sokat beszélni erről – reagált Joao Pedro elegánsan a döntő utáni incidensre. – Mindenki nyerni akar, de a végén, úgy érzem, elvesztették a fejüket. Ez a futball, ilyesmi előfordul. Most élvezni akarom, hogy megnyertük a tornát, ennyi.”

Játékát a mozgékonyság, a kreativitás, a gyors gondolkodás és a gólérzékenység jellemzi. Már fiatalon is kiemelkedett a brazil utánpótlásból, de ez még gyakran nem elég Európában. Ő azonban Angliában is gyorsan alkalmazkodott a fizikai és taktikai elvárásokhoz. A szakértők szerint fő erőssége, hogy a legnagyobb nyomás alatt is képes higgadtan, hatékonyan játszani.

„Joao Pedro már most megmutatta, miért tartottuk fontos igazolásnak. Intelligens, gólveszélyes, és a legnagyobb meccseket is képes eldönteni” – méltatta őt a Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca. Csapattársai is gyorsan befogadták, különösen Cole Palmerrel alakított ki remek kapcsolatot a pályán. „Cole nagyon jó játékos, mindenki tudja, hogy képes megváltoztatni a meccset, ahogy most is. Nagyon élvezem vele a közös játékot” – mondta Joao Pedro a döntő után.

Vajon milyen szerep várhat rá a jövő évi vb-n, amelynek egyik társházigazdája ugyanúgy az Egyesült Államok lesz? Most a Chelsea-vel és olasz trénerével a csúcsra ért az East Rutherford-i MetLife Stadionban, ám vajon képes lesz-e erre ugyanebben a stadionban egy másik olasz mester, Carlo Ancelotti, a brazilok új szövetségi kapitánya irányításával is? De mindenekelőtt: be tudja-e verekedni magát a selecaóba?

A brazil válogatottban 2023-ban mutatkozott be, viszont mindössze három alkalommal lépett eddig pályára az arany-zöldek színeiben, minden évben egyszer. Azonban a klub-vb-n reflektorfény vetült rá, így jelentősen megnövelte a saját esélyeit. Könnyen lehet, hogy a következő években a válogatott egyik meghatározó játékosa válik belőle, akár az első számú középcsatár, különösen, ha a Chelsea-ben megőrzi a most mutatott formáját.

Született: 2001. szeptember 26., Ribeirao Preto

Állampolgársága: brazil

Sportága: labdarúgás

Posztja: csatár

Válogatottsága: 3

Klubjai: Fluminense (brazil, 2019), Watford (angol, 2020–2023), Brighton & Hove Albion (angol, 2023–2025), Chelsea (angol, 2025–)

Kiemelkedő eredményei: klubvilágbajnok (2025) NÉVJEGY – JOAO PEDRO JUNQUEIRA DE JESUS

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. július 19-i lapszámában jelent meg.)