Palmert dicséri a nemzetközi sajtó a klub-vb döntője után

Anglia:

The Sun: „A kétgólos Cole Palmer olyat tett, ami még senkinek sem sikerült: ellopta a show-t a ceremónián ott maradó Donald Trump elől. A Chelsea megsemmisítette a Bajnokok Ligája címvédőjét.”

The Times: „Palmer a Chelsea történetének egyik legjobb félidejében szétszedte a PSG-t. Az ő higgadt találatait követte Joao Pedro gólja, az angolok alaposan meglepték a BL-győztest.”

The Guardian: „A Chelsea megdöbbentette a franciákat, és megnyerte a klub-vb-t Palmer laza duplája után.”

The Independent: „A Chelsea lett a világbajnok, a londoniak végig uralták a döntőt.”

Franciaország:

L’Équipe: „A PSG kijózanodott. Ez a fantasztikus év fura véget ért vasárnap este a New York-i kánikulában.”

Le Parisien: „Tűzijáték lefújva. Európa legjobbja az utolsó meccsen elbukott. Ezúttal nem működött a taktika, de alapvetően nem történt semmi falrengető.”

Le Figaro: „Váratlanul alakult a finálé, a PSG teljesen melléfogott, és a háromgólos hátrány után már nem hitt a csodában. Ez a meccs már túl sok volt a franciáknak.”

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

DÖNTŐ

Chelsea FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 3–0 (3–0)

East Rutherford, MetLife Stadion, 81 118 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)

Chelsea: R. Sánchez – R. James (Dewsbury-Hall, 78.), Chalobah, Colwill, Cucurella – M. Caicedo, E. Fernández (Andrey Santos, 62.) – Gusto, Palmer, P. Neto (Nkunku, 78.) – Joao Pedro (Delap, 67.). Menedzser: Enzo Maresca

PSG: G. Donnarumma – Hakimi (Zaire-Emery, 73.), Marquinhos, Beraldo, N. Mendes – J. Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu, 73.) – Doué (G. Ramos, 73.), O. Dembélé, Kvarachelia (Barcola, 59.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: Palmer (22., 30.), Joao Pedro (43.)

Kiállítva: J. Neves (86.)