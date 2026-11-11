Pósfai Gábor: Nem szabad kivonulnia az államnak a sport finanszírozásából

Az Aktív Magyarország 2026 konferencián tartott előadása során osztott meg részleteket az új kormányzat sporttal kapcsolatos elképzeléseiről Pósfai Gábor belügyminiszter. A Sportstratégia 2027–2030 nevet viselő terv egyelőre még nem végleges, folyamatos egyeztetések zajlanak ezzel kapcsolatban. Az viszont bizonyos, hogy a taorendszer megszűnik és a szabadidősport hangsúlyosabb szerepet kap, a tervben meghatározott hét stratégiai cél egyike ugyanis erre vonatkozik.

„Annál fontosabb szándék, hogy minél többen mozogjanak Magyarországon és éljenek aktív életmódot, nem sok lehet az életben, és ez politikai oldaltól független kell legyen” – fogalmazott Pósfai. A sport finanszírozásával kapcsolatban megjegyezte, arra törekszenek, hogy a korábbi sokcsatornás finanszírozás helyett egycsatornás legyen a rendszer és alapvetően 453 milliárd forinttal terveznek.

„Nem gondoljuk, hogy az állam ki tud vonulni a magyar sport finanszírozásából, és ez nem is lenne szabad. Azonban vannak olyan területek, amelyeken megváltoznak a prioritások” – tette hozzá a miniszter, aki kiemelte, összegszerűen egy helyen tapasztalható óriási elmozdulás, ez pedig az Aktív Magyarország program területe, ebben az esetben a korábbi 13 milliárd forintról 31 milliárd forintra nő a támogatás.

„A legfrissebb Eurobarométer szerint a magyarok 46 százaléka egyáltalán nem mozog rendszeresen, azt is ki merem jelenteni, hogy nem vagyunk igazán sportoló nemzet. Arra kell törekedni, hogy minél többen sportoljanak, ez a mostani kormányzat számára is nagyon fontos” – fejtette ki Pósfai.

„Tudom, hogy rengeteg kérdés van, de nagyon szeretjük a sportot, senkinek sem lehet olyan célja, hogy ez a terület ne gyümölcsöző legyen. Fogadjuk el, hogy a hangsúlyokat meg kell változtatni, mert bizonyos elemek nem tarthatóak. Ugyanolyan lényeges számunkra az eredményes versenysport és az erős szabadidősport” – zárta gondolatait a miniszter.