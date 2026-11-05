Nagyon biztos győzelemmel kezdte az újjáalakult magyar férfi kéziválogatott az Eb-selejtezőket

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

4. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 32–21 (16–9)

Tatabánya, 3500 néző. Vezette: Backovic, Palackovic (szlovénok)

MAGYARORSZÁG: BARTUCZ – Imre B. 3, ILIC 5, LIGETVÁRI, Rosta M. 2, SZITA 5, FAZEKAS G. 3. Csere: Palasics (kapus), Krakovszki B. 3 (1), Győri M. 3, Karai, Hanusz 3, ÓNODI-JÁNOSKÚTI 3, Gáncs-Pető, Lukács P. 1, Mészáros M. 1. Szövetségi kapitány: Sótonyi László

MONTENEGRÓ: Szimics – Radovics, Csavor 1, B. Vujovics 2, Csorszovics 2, Csepics 3, M. Vujovics 1 (1). Csere: Matovics (kapus), DRAGASEVICS 8, Tujkovics, Scsekics 1, L. Vujovics 3, Vukics. Szövetségi kapitány: Zoran Roganovics

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–0. 15. p.: 9–3. 23. p.: 14–6. 37. p.: 20–9. 48. p.: 25–12. 56. p.: 30–18

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/1

Jobban nem is kezdhette volna a magyar férfi kézilabda-válogatott Sótonyi László szövetségi kapitány első meccsét, a Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtező 6. percében már időt is kellett kérnie a vendégek mesterének, mert a magyar csapat addigra már 5–0-ra elhúzott. Bartucz László az első négy lövést hárította, a védelmünk pedig nem engedett át senkit és semmit, ezt nyomatékosítandó Ligetvári Patrik például zokszó nélkül teperte le az ETO-ban játszó és a hazai védőfalhoz túl közel merészkedő Radojica Csepicset.

Nagyon jól nézett ki, ahogy az első 22 percben mindössze hat gólt engedtünk be, jó volt látni, ahogy a fiatal csapatunk egyáltalán nem játszott megilletődve, sőt, sokkal jobb volt ellenfelénél. Fazekas Gergő egyegyezései éppolyan élményszámba mentek, mint Ilic Zoran és Győri Mátyás labdaszerzései, Bartucz egyre elképesztőbb bravúrjai, a lendületes és bátor támadások, a tisztára játszott helyzetek, a kapitány pedig már az első félidőben minden nevezett mezőnyjátékost a pályára küldött.

A szünetben 16–9 volt ide, de lehetett volna több, a második félidő feladata csak annyi volt, hogy a csapat ezt a biztonságos előnyt megőrizze. Ez könnyebb volt a vártnál, mert Montenegrő a második félidőben sem szerzett gólt az első hat percben, és sokkal inkább látszott rajta, hogy még formálódó gárda. Vicces jelenet volt, amikor Bartucz egy kifogott hetes után akkora eksztázisban ünnepelt, hogy a nagy hévben elfelejtette lecserélni magát, és eltelt vagy 15 másodperc, mire észbe kapott, és leszaladt váltani Imre Bencével, de Sótonyi nevetve pacsizott vele – már csak azért is indokolt volt a jókedve, mert fél perccel később tíz góllal vezetett a csapata.

A meccs eldőlt, a koncentráció hatvan percig kitarott, a fiatal magyar csapat úgy kézilabdázott, mintha hosszú évek óta együtt játszana, és 32–21-es győzelmével simán behúzta a két pontot. Soha rosszabb debütálást!

Szerdán játszották

Feröer–Koszovó 37–30 (20–13)