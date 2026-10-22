Nemzeti Sportrádió

Egy félidő után két góllal vezet a magyar kéziválogatott Franciaország ellen

2026.10.22. 17:38
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Címkék
Magyarország női kézilabda Franciaország
Néhány napon belül kétszer is összecsap a magyar női kézilabda-válogatott Franciaországgal, az első mérkőzést Győrben rendezik. A meccs alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Magyarország–Franciaország – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Győr, Audi Aréna. 17.00. Tv: Sport 1. Vezetik: Antics, Jakovljevics (szerbek)

Jegyzőkönyv később.

A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni felkészülési mérkőzésekre
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Szemerey Zsófi (Győr)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A felkészülési mérkőzések programja
Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr
17.00: Magyarország–Franciaország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Október 25., vasárnap, Strasbourg
15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

A magyarok elleni francia keret:
Kapusok: Léa FARGUES (Strasbourg ATH), Laura GLAUSER (CS Rapid Bucuresti), Hatadou SAKO (Győri Audi ETO KC)
Balszélsők: Nina DURY (JDA Bourgogne Dijon Handball), Chloé Valentini (Metz Handball) 
Balátlövők: Enola BORG (Brest Bretagne Handball), Clarisse MAIROT (Brest Bretagne Handball), Méline NOCANDY (Brest Bretagne Handball), Déborah LASSOURCE (JDA Bourgogne Dijon Handball)
Irányítók: Lylou BORG (Metz Handball), Léna GRANDVEAU (Metz Handball), Tamara HORACEK (Brest Bretagne Handball)
Beállók: Sarah BOUKTIT (Győri Audi ETO KC), Lilou PINTAT (Metz Handball)
Jobbátlövők: Lina COLINOT (Strasbourg ATH), Laura SCHNEIDER (Metz Handball), Grace ZAADI-DEUNA (SCM Ramnicu Valcea)
Jobbszélsők: Lucie GRANIER (Metz Handball), Alicia TOUBLANC-NICOLAS (Debreceni VSC)

 

Magyarország női kézilabda Franciaország
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