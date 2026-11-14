Marco Rossi: Ez volt az elmúlt négy-öt év leggyengébb első félideje

– Mi volt a győzelem kulcsa ezen a mérkőzésen?

– Egyértelműen az, hogy megváltozott a hozzáállásunk a második félidőre. Őszintén, ez az elmúlt négy vagy öt év leggyengébb első játékrésze volt tőlünk. Ez az igazság. Borzasztóan játszottunk, tényleg borzasztóan. Mondtam a srácoknak a szünetben, hogy meg kell nyugodjanak, mert ennyi hibával nem tudunk mit kezdeni a folytatásban. A második félidőre aztán már sokkal intenzívebbek és ami nagyon fontos, direktebbek voltunk, végre mögéjük tudtunk kerülni. Jobb döntéseket hoztunk, nem hezitáltunk, nem hibáztunk annyit, ezért tudtuk megnyerni a meccset.

– Mit gondolt a grúzok játékáról, különösképpen a kezdés után?

– Nézzék, hiába hiányzott Hvicsa Kvarachelia, jól látszott ezen a mérkőzésen, mennyi minőségi grúz labdarúgó van jelenleg. Ahogy korábban is említettem, rengetegen topligás futballisták. Grúzia sokkal jobb eredményt is elérhetett volna ezen a meccsen, hiszen remekül kezdett, sokszor éppen csak az utolsó passzt rontotta el, ráadásul lesgólt is szerzett. Kényelmetlen ellenfél volt. Lehet, hogy a mostani ellenfél nem volt még eredményes a sorozatban, de hányszor állt tőle centiméterekre? Ez egy kiegyenlített, szinte ötven-ötvenes csoport, bármelyik csapatot nézem, kevés különbség dönt mindegyik mérkőzésen. Elmondtam a meccs előtt, miért tiszteljük a grúzokat, bebizonyították ezen a meccsen is, milyen csapat.

– Az ötvenedik meccsén lépett pályára Schäfer András a válogatottban. Mennyire fontos játékosa ő a keretnek?

– Kiemelhetnék mindig, minden nyilatkozatommal egy-egy játékost, akár mindig mást. Kétségtelen, hogy Schäfer fontos nekünk, a középpálya egyik motorja. Mindig lehet rá számítani, amikor egészséges. Mondom, ki lehet emelni őt, vagy mást, de meg kell maradnunk egy egységnek, enélkül nincs esélyünk. Egyszerre építem a jelen és a jövő csapatát, ez szerintem látszik azon a névsoron is, akik pályára lépnek.

– Willi Orbán és Vitális Milán is sárga lapot kapott, ami azt jelenti, hogy kihagyják az északírek elleni utolsó Nemzetek Ligája-meccset. Mennyire nagy érvágás ez?

– Nos, ami Vitálist illeti, nagyon fontos játékosunk ő is, remek középpályás, de azért azon a poszton még a sérültek ellenére is rendesen el vagyunk eresztve, nagy a választék. Van öt-hat olyan játékos, akit szívesen bedobok, mondhatnám Tóth Rajmundot, Csongvai Áront, és így tovább. Ami Willi Orbánt illeti, az ő pótlása már egy nehezebb feladat. Ha jól mondom, most már több, mint tíz éve van itt, és mindig szenzációsan teljesít, megbízható. Persze, abban vagyunk a legjobbak, hogy egységet alkotunk, mindig ezt próbálom hangsúlyozni, és senki sem pótolhatatlan teljesen, de, hogy ő hiányzik majd az északírek elleni meccsen a Puskás Arénában, az egészen biztos. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy a legjobb csapattal álljunk ki. Sajnos egy posztra egy topjátékos nem elég, de tudjuk, kik jöhetnek szóba helyette.

Ramaz Szvanadze, a grúz válogatott szövetségi kapitánya

„Sokkal agresszívabban kezdtünk, mint Budapesten, ami tetszett. Ahogy ígértem, kijavítottuk az akkori hiányosságainkat, illetve csak majdnem, egy kivételével. A pontrúgások levédekezése már megint a gyengénknek bizonyult, ebből kaptuk az első gólt is. Összességében tudtuk, hogy készüljük rájuk, vagyis ezekre a helyzetekre, Szoboszlai Dominikot külön is videóztuk az ilyen szituációk miatt, mégsem tudtuk elkerülni a gólt. Az első félidő egyébként úgy indult, ahogyan azt mi akartuk, de a második játékrészben már helyzeteket sem igazán tudtunk kialakítani. Úgyhogy levonjuk a tanulságokat, megyünk tovább, és megpróbáljuk megnyerni azt az egy meccset, amely ebből a sorozatból még hátravan.”

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NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)

Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek

GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Locsosvili, Dvali (Azarovi, 77.) – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)

Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)