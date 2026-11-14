Galéria: képeken a magyar válogatott grúziai sikere

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.14. 18:14
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Fotó: Szabó Miklós
Címkék
Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia galéria
A magyar labdarúgó-válogatott Tbilisziben csapott össze Grúziával, és kétgólos győzelmet aratott a Nemzetek Ligája 5. fordulójában. Szabó Miklós képei.
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fotó 2026.11.14.

Nemzetek Ligája: Grúziában vendégszerepelt a magyar válogatott (Fotók: Szabó Miklós)

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NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)
Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Locsosvili, Dvali (Azarovi, 77.) – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)
Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)

Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia galéria
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