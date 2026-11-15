Női kézi BL: az FTC-nek előre kell lépnie az előző Esbjerg elleni meccshez képest

A dán Esbjerg elleni csoportrangadóval zárja a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének idei küzdelmeit a Ferencváros. A két együttes az előző hétvégén északon már megküzdött egymással, a 7. forduló előtt a 16 tagú mezőnyben még egyedüliként hibátlan, gyenge napot kifogó magyar csapat fájdalmas 29–26-os vereséget szenvedett, így ősszel először kellett fejet hajtania egy riválisa előtt. Azonban máris visszavághat a két norvég világklasszis, Henny Reistad és Nora Mörk vezérelte esbjergieknek, a vasárnap kora délutáni, érdi mérkőzésen megszerezhető pontok ráadásul az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két helyért zajló harc miatt is fontosak.

„A legutóbbi vereség miatt bosszankodhatunk, azonban az első hat fordulóban nyújtott teljesítményünkkel elégedettek lehetünk. Szeretnénk fejlődni az Esbjerg elleni újabb mérkőzésig, és hiszem is, hogy még több lehetőség rejlik a csapatunkban. Hazai pályán erősebbek és magabiztosabbak vagyunk és tudom, hogy a szurkolóink is mellettünk állnak” – idézi az európai sportági szövetség honlapja az FTC dán edzőjét, Jesper Jensent, aki jövő nyáron éppen az esbjergi kispadra tér vissza.

Az FTC klubhonlapján pénteken hosszú interjú jelent meg a korábban Esbjergben is védő Anna Kristensennel, a beszélgetésben nem kerültek szóba a nagy rivális Győr anyagi problémái, a dán kapus azonban a dán Ekstra Bladetnek beszélt erről és a magyar sportot érintő gazdasági változásokról is.

„Ez a klubot érinti, foglalkoznak is a kérdéssel. Már az elején egyértelművé tették, hogy ez az ő felelősségük, nem a miénk” – mondta Kristensen, hozzátéve, a játékosok eddig semmilyen negatív hatást nem tapasztaltak, és a klub is nyíltan kommunikál velük. Arról is beszélt, hogy jól érzi magát a Ferencvárosnál, azonban ha a klub versenyképessége veszélybe kerülne, átgondolná a helyzetét. „A mostanin kívül még egy idényre szól a szerződésem, ha pedig a klub hirtelen források nélkül maradna, akkor bizony át kellene gondolnom a helyzetet”.

A héten egyébként Kubatov Gábor FTC-elnök személyesen beszélt a női kézilabdacsapat játékosaival és a szakmai stáb tagjaival: a klubvezető leszögezte, hogy az NB I-et, a Magyar Kupát és a BL-t is meg kell nyerni.

A késő délelőtt nyilvánosságra hozott meccskeretből kiderült, hogy hiányzik a Fradiból az Esbjergben megsérülő Simon Petra, visszatér viszont Vilde Ingstad.

SILJE SOLBERGNEK FÜLKRISTÁLY OKOZ PROBLÉMÁT A 2020 és 2024 között még a Győri ETO-t erősítő klasszis norvég kapus, Silje Solberg biztos nem szerepelhet az FTC elleni meccsen, ugyanis az elmúlt másfél hétben egy ritka problémával, a „fülkristály” elmozdulásával küzd. „Nemcsak a futás okoz gondot, hanem a hirtelen irányváltások és az ugrások is. Ilyenkor úgy érzem, mintha az egész világ mozogna velem” – mondta Solberg a JydskeVestkystennek adott interjúban. A rutinos, 36 éves játékos elmondása szerint már érzi a javulást, ugyanakkor még távol van a visszatéréstől, így az is kérdéses, ott lehet-e a decemberi Eb-n a norvég válogatottal.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: FTC-TOYOTA KOVÁCS–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: CSM Bucuresti (román, Faluvégi Dorottya, Kuczora Csenge)–Brest Bretagne Hb (francia) (Tv: Sport1)

16.00: OTP Group Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–BV Borussia Dortmund (német)

16.00: Sola Hk (norvég)–RK Krim OTP Group Mercator Ljubljana (szlovén)

Az 1–2. a negyeddöntőbe jut, a 3–6. a rájátszásban folytatja, a 7–8. kiesik.

