Szendrei Ákos: Megpróbáltam a rövidbe felrúgni, talán, ha higgadtabb vagyok, akkor inkább megbököm

2026.11.15. 07:03
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Szendrei Ákos (balról a hamradik) győzelemmel, és majdnem góllal debütált (Fotó: Szabó Miklós)
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Nemzetek Ligája Szendrei Ákos magyar labdarúgó-válogatott
Nem sokon múlt, hogy góllal debütáljon a magyar válogatottban Szendrei Ákos. A támadó a hosszabbítás első percében került helyzetbe, de Georgi Mamardasvili vállát találta el a labdával.

Szendrei Ákos, a válogatott egyik újonca szavakkal nem is tudta leírni a boldogságát.

„Nem számítottam a bemutatkozásra, csak próbáltam keményen dolgozni, és mindent megtenni a csapatért. A mester azzal küldött pályára, hogy támadjam le az ellenfelet, és bátran menjek bele a párharcokba. Örültem, hogy a becserélésem előtt megszületett a második gól, mindenesetre Pető Milán jól »kitúrta« nekem a meccs végi helyzetet, valahogy elém került a labda, felnéztem, és megpróbáltam a rövid sarokba felrúgni, de sajnos Giorgi Mamardasvili vállát találtam el – ha higgadtabb vagyok, inkább csak megbököm, de ezen már kár rágódni.”

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)
Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Locsosvili, Dvali (Azarovi, 77.) – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)
Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)

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Nemzetek Ligája Szendrei Ákos magyar labdarúgó-válogatott
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