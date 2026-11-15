Szendrei Ákos: Megpróbáltam a rövidbe felrúgni, talán, ha higgadtabb vagyok, akkor inkább megbököm

Szendrei Ákos, a válogatott egyik újonca szavakkal nem is tudta leírni a boldogságát.

„Nem számítottam a bemutatkozásra, csak próbáltam keményen dolgozni, és mindent megtenni a csapatért. A mester azzal küldött pályára, hogy támadjam le az ellenfelet, és bátran menjek bele a párharcokba. Örültem, hogy a becserélésem előtt megszületett a második gól, mindenesetre Pető Milán jól »kitúrta« nekem a meccs végi helyzetet, valahogy elém került a labda, felnéztem, és megpróbáltam a rövid sarokba felrúgni, de sajnos Giorgi Mamardasvili vállát találtam el – ha higgadtabb vagyok, inkább csak megbököm, de ezen már kár rágódni.”

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)

Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek

GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Locsosvili, Dvali (Azarovi, 77.) – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)

Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)