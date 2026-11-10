A párbajtőröző Horváth Lotti is aranyérmet nyert az ifjúsági olimpián

2026.11.10. 16:56
null
Horváth Lotti (Fotó: Hungarian Fencing Federation / Magyar Vívó Szövetség/Facebook)
Címkék
vívás Horváth Lotti ifjúsági olimpia párbajtőr
A párbajtőröző Horváth Lotti aranyérmet nyert a dakari ifjúsági olimpián kedden.

A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója szerint a vívó a csoportját öt győzelemmel és egy vereséggel zárta, így kiemeltként a negyeddöntőbe jutott, ahol 15:9-re legyőzte a tajvani Lin Arielt, majd az elődöntőben 15:7-re verte az olasz Francesca Ainát. A fináléban az ukrán Alina Dmitrjuk következett. Eleinte együtt haladtak, majd Horváth 13:9-ra ellépett, és végül 15:12-re diadalmaskodott.

Mint arról már beszámoltunk, egy órával korábban a súlylökő Marton Zsófi szerezte meg küldöttségünk első aranyérmét.

Egyéb egyéni
1 órája

Aranyérmes lett súlylökésben Marton Zsófi az ifjúsági olimpián

A magyar versenyző 16.47 méterrel diadalmaskodott.

A magyarok eddig hat érmet szereztek a Szenegál fővárosában péntekig tartó viadalon: Marton és Horváth előtt a triatlonos Kropkó Jázmin, az úszó Pápai Olivér 200 méter gyorson, valamint a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna második volt, míg Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában harmadikként zárt, de az is biztos, hogy a női 57 kilogrammban az ökölvívó Kiss Zsófia Csenge is dobogóra állhat majd, hiszen elődöntőbe jutott.

A keddi versenynapon a szörfös Kátai Flórián a hetedik és nyolcadik futamban is nyolcadik helyen zárt, így összesítésben jelenleg az ötödik.

Az atléták leány 1500 méteres döntőjében Fekete Sára hatodikként ért célba.

A fiú tornászok egyéni összetett versenyében Horváth Áron Zsolt a 11. helyen zárt.

A fiú strandkézilabda-válogatott egy-egy győzelem és vereség után kedden 2–0-ra kikapott Brazíliától, szerdán a negyeddöntőben Tunéziával találkozik.

A kerékpáros Fortuna György a 19. lett az egyéni időfutamban.

vívás Horváth Lotti ifjúsági olimpia párbajtőr
Legfrissebb hírek

Aranyérmes lett súlylökésben Marton Zsófi az ifjúsági olimpián

Egyéb egyéni
1 órája

A Gyémántgyurmától a bajnokformálásig – Dancsházy-Nagy Tamás az olimpiai arany után újabb sportolókat segít a csúcsra jutni

Egyéb egyéni
2 órája

„Az atlétikapályán nőttem fel” – Zsombor Csenge a dakari ezüstéremhez vezető útról

Egyéb egyéni
Tegnap, 12:27

Vívás: Antal Máté és Sárvári Rita a juniorbajnok párbajtőrben

Utánpótlássport
Tegnap, 9:02

Vívás: vk-bronz a junior női tőrcsapattól Franciaországban

Utánpótlássport
2026.11.08. 19:57

Ifjúsági olimpia: a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna ezüstérmes

Atlétika
2026.11.08. 18:13

Vívás: bronzérmes a junior női kardcsapat a budapesti vk-n

Utánpótlássport
2026.11.08. 17:29

Hatvan százalékból is kihoztam a száz százalékot – Pápai Olivér ifjúsági olimpiai ezüstérmes úszó az NS-nek

Egyéb egyéni
2026.11.07. 13:41