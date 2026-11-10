A párbajtőröző Horváth Lotti is aranyérmet nyert az ifjúsági olimpián

A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója szerint a vívó a csoportját öt győzelemmel és egy vereséggel zárta, így kiemeltként a negyeddöntőbe jutott, ahol 15:9-re legyőzte a tajvani Lin Arielt, majd az elődöntőben 15:7-re verte az olasz Francesca Ainát. A fináléban az ukrán Alina Dmitrjuk következett. Eleinte együtt haladtak, majd Horváth 13:9-ra ellépett, és végül 15:12-re diadalmaskodott.
Mint arról már beszámoltunk, egy órával korábban a súlylökő Marton Zsófi szerezte meg küldöttségünk első aranyérmét.
A magyarok eddig hat érmet szereztek a Szenegál fővárosában péntekig tartó viadalon: Marton és Horváth előtt a triatlonos Kropkó Jázmin, az úszó Pápai Olivér 200 méter gyorson, valamint a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna második volt, míg Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában harmadikként zárt, de az is biztos, hogy a női 57 kilogrammban az ökölvívó Kiss Zsófia Csenge is dobogóra állhat majd, hiszen elődöntőbe jutott.
A keddi versenynapon a szörfös Kátai Flórián a hetedik és nyolcadik futamban is nyolcadik helyen zárt, így összesítésben jelenleg az ötödik.
Az atléták leány 1500 méteres döntőjében Fekete Sára hatodikként ért célba.
A fiú tornászok egyéni összetett versenyében Horváth Áron Zsolt a 11. helyen zárt.
A fiú strandkézilabda-válogatott egy-egy győzelem és vereség után kedden 2–0-ra kikapott Brazíliától, szerdán a negyeddöntőben Tunéziával találkozik.
A kerékpáros Fortuna György a 19. lett az egyéni időfutamban.