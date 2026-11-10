A párbajtőröző Horváth Lotti is aranyérmet nyert az ifjúsági olimpián

A magyarok eddig hat érmet szereztek a Szenegál fővárosában péntekig tartó viadalon: Marton és Horváth előtt a triatlonos Kropkó Jázmin, az úszó Pápai Olivér 200 méter gyorson, valamint a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna második volt, míg Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában harmadikként zárt, de az is biztos, hogy a női 57 kilogrammban az ökölvívó Kiss Zsófia Csenge is dobogóra állhat majd, hiszen elődöntőbe jutott.

A keddi versenynapon a szörfös Kátai Flórián a hetedik és nyolcadik futamban is nyolcadik helyen zárt, így összesítésben jelenleg az ötödik.

Az atléták leány 1500 méteres döntőjében Fekete Sára hatodikként ért célba.

A fiú tornászok egyéni összetett versenyében Horváth Áron Zsolt a 11. helyen zárt.

A fiú strandkézilabda-válogatott egy-egy győzelem és vereség után kedden 2–0-ra kikapott Brazíliától, szerdán a negyeddöntőben Tunéziával találkozik.

A kerékpáros Fortuna György a 19. lett az egyéni időfutamban.