Nemcsak a futballról szólt az Olympique Marseille és a Levszki Szófia csütörtöki találkozója, ugyanis már a mérkőzés kezdete előtt komoly összecsapások alakultak ki a két csapat szurkolói között a Stade Vélodrome környékén, illetve a lelátókon.

A beszámolók szerint a szurkolók különböző tárgyakat és pirotechnikai eszközöket dobáltak egymás felé. Mindössze tíz perccel a kezdő sípszó előtt több hazai drukker elhagyta saját szektorát, és a bolgár szurkolók egy csoportja után indult. A marseille-iek behatoltak a vendégszektorba is, ahol mintegy 500 Levszki-szurkoló tartózkodott.

A francia rendőrség tájékoztatása szerint öt embert kellett kórházba szállítani szem- és fejsérülések, valamint ficam miatt. További hat szurkolót a helyszínen láttak el különböző sérülésekkel. A hatóságok közlése alapján valamennyi sérült bolgár állampolgár volt. Az eset kapcsán egyelőre nem érkezett információ letartóztatásokról. A közösségi médiában terjedő felvételeken az látszik, hogy a marseille-i ultrák a nőveréstől sem riadtak vissza...

🔴 VIOLENCES | Une femme agressée dans les tribunes du stade Vélodrome lors du match entre l’OM et le Levski Sofia. https://t.co/3vyPqQpUPT — SIRÈNES (@SirenesFR) November 27, 2026

A biztonsági személyzetnek végül sikerült helyreállítania a rendet, így a mérkőzés a tervezett időpontban elkezdődhetett. A feszültség azonban ezt követően sem szűnt meg teljesen, a szurkolók között a félidőben is történtek kisebb incidensek.

Julio Velázquez, a Levszki Szófia vezetőedzője elfogadhatatlannak nevezte a történteket: „Ez teljesen elfogadhatatlan a futball szempontjából. Kiállok azok mellett a szurkolók mellett, akik belekeveredtek az incidensbe. Remélem, hogy senki sem szenvedett súlyos sérüléseket. Nagyon elszomorít ez a helyzet.”

A Marseille vezetőedzője, Bruno Genesio szintén sajnálatát fejezte ki a történtek miatt: „Erőszakos időket élünk a társadalmunkban, ez az eset különösen sajnálatos...” A hazai klub közleményben jelezte, hogy igyekszik pontosan feltárni az incidensek körülményeit.

⚽ Plusieurs supporters du Levski Sofia ont été blessés jeudi à Marseille lors d'affrontements avec des supporters de l'OM. Emmanuel Macron et son homologue bulgare Iliana Iotova ont condamné des actes de violence de la part des Marseillais. ➡️ https://t.co/oPZOoHYc1O https://t.co/KREp1YU0mw — Agence France-Presse (@afpfr) November 27, 2026

Az ügyben Ilijana Jotova bolgár köztársasági elnök is megszólalt, aki a közösségi médiában közzétett bejegyzésében sokkolónak nevezte a mérkőzésen készült felvételeket.

„A bolgár szurkolók elleni támadások beszennyezik a nagyszerű játékot, amely világszerte emberek millióit hozza össze. Mindenkinek joga kellene legyen ahhoz, hogy félelem nélkül szurkolhasson a csapatának” – hangsúlyozta az államfő.

A pályán végül a Marseille örülhetett: a francia együttes Amin Guiri 28. percben értékesített tizenegyesével 1–0-ra győzte le a Levszki Szófiát. A találkozó eredményét azonban beárnyékolták a mérkőzést megelőző és alatti erőszakos események...

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Olympique Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár) 1–0 (Guiri 29. – 11-esből)