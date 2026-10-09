Óriási pofon a hollandoktól, női válogatottunknak csak matematikai esélye maradt a vb-kijutásra
„Nem ismerek senkit a magyar játékosok közül” – árulta el a 2027-es világbajnoki részvételért zajló rájátszás első mérkőzését megelőző napon a nos.nl oldalának a holland női válogatott két futballistája, Veerle Buurman és Wieke Kaptein. A Chelsea-ben légióskodó duó valószínűleg nem bántásnak szánta a megjegyzést, ettől függetlenül érdemes rajta kicsit elgondolkodni. Mennyit fejlődött a magyar női labdarúgás az elmúlt évtizedekben? Kinevelt futballistákat, akikre bátran lehet építeni egy feltörekvő válogatottat? Vannak tehetségek, akik a közeljövőben kopogtathatnak az európai elitligák klubjainál?
Bármi is legyen a válasz a kérdésekre, azt nem lehet elvitatni, hogy a női válogatott az idén hozta, amit kellett: a vb-selejtező C-ligájában veretlenül, egymás után öt győzelmet aratva megnyerte csoportját. Arról, hogy a kétlépcsős rájátszásban a sorsolás szeszélye folytán a 2017-ben Európa-bajnok, 2019-ben vb-ezüstérmes, a világranglistán 34 hellyel előrébb álló Hollandia került az útjába, már nem Szarvas Alexandra szövetségi kapitány és játékosai tehetnek. Az ő feladatuk az volt, hogy megtalálják a működő taktikát a jelentősen nagyobb játékerőt képviselő hollandokkal szemben, és megvalósítsák a pályán. Figyelembe véve, hogy az ellenfél játékosainak többsége az európai elitligák meghatározó klubjaiban szerepel, kézenfekvőnek tűnt a biztos védekezést előtérbe helyezni, majd labdaszerzést követően gyors ellentámadásokkal próbálkozni, és a magyar válogatott 5–4–1-es formációt felvéve erre is törekedett.
A hollandok türelmesen futballoztak, az első tíz percben háromszor is eltalálták a kaput, Lauren Brzykcy azonban védeni tudott. Kisvártatva már ő sem tehetett semmit, Lineth Beerensteyn kapott kiváló labdát a félpályánál, kilépett a védelem vonalából, és kihasználta a ziccert. Felocsúdni sem volt idő, Beerensteynt a jobb oldalról is megtalálták egy beadással, a Real Madrid csatára pedig kapásból a hálóba vágta a labdát. A vendégek gyorsabban, pontosabban, erőteljesebben futballoztak, és ugyan magyar oldalon is lehetett látni ügyes megmozdulásokat, a kibontakozni készülő támadások jellemzően korán elhaltak. A félidő felén túlhaladva aztán a szerencse is elpártolt a csapat mellől, Victoria Pelova 12 méteres lövését Nagy Fanni igyekezett blokkolni, a labda azonban a lábán irányt változtatva utat talált a kapuba. A közönség a 0–3 ellenére is lelkesen támogatta a csapatot, felcsendült a „Kell egy gól!” rigmus, sajnos azonban ehhez nagyon rövid ideig sikerült birtokolni a labdát, az energiát a folyamatos védekezés emésztette fel. A félidő vége előtt ráadásul Esmee Brugts is betalált a magyar kapuba.
A térfélcserét követően kissé bátrabban kezdett a csapat, ám Damaris Egurrola közeli fejesével ismét Hollandia szerzett gólt, majd Pelova lőtte néhány perc különbséggel kétszer is könnyedén a labdát a hálóba. Az eredményjelző 0–7-et mutatott, ám amikor Mayer Zsófia egy holland védelmi hibát követően megiramodott a jobb oldalon, így is lázba jött a hazai közönség, lövésig ugyanakkor nem sikerült a támadás során eljutni. A játék képe a mérkőzés hátralévő részében sem változott sokat, a hollandok még a hajrában betaláltak (így Beerensteyn is eljutott a három gólig), és a várakozásnak megfelelően könnyedén nyertek, ezzel már az első mérkőzést követően a vb-rájátszás második körében érezhetik magukat. 0–8
NŐI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA 0–8 (0–4)
Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Olha Blockaja (fehérorosz)
MAGYARORSZÁG: Brzykcy – Nagy Viktória (Papp L., 70.), Németh H., Nagy F., Palakovics, Vincze – Mayer (Mészáros C., 80.), Csiszár, Pusztai (Fenyvesi, 80.), Kaján (Zeller, 70.) – Nagy Vanessza (Pápai, a szünetben). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra
HOLLANDIA: Kop – Wilms (Casparij, 62.), Janssen (Dijkstra, 72.), Buurman, Olislagers – Kaptein (Peddemors, 62.), Egurrola, Pelova – Van de Donk (Keukelaar, 62.), Beerensteyn, Brugts (Roord, 62.). Szövetségi kapitány: Arjan Veurink
Gólszerző: Beerensteyn (12., 14., 90.), Pelova (26., 58., 62.), Brugts (45+1.), Egurrola (49.)
MESTERMÉRLEG
Szarvas Alexandra: – Világklasszis futballisták ellen játszottunk, ráadásul nem is a legerősebb keretünkkel készültünk, ennek ellenére a lányok igyekeztek tartani a tervet, és mindent beleadtak. De amikor az ellenfél gyorsabb az első öt méteren, és a huszadikon is, amikor előbb ér oda, robbanékonyabb, magasabbra ugrik és simán be tudja fejelni a labdát, azzal nehéz mit kezdeni. Ez a világ elitje, szembejött a valóság.
A visszavágót október 13-án Tilburgban rendezik.