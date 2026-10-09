Óriási pofon a hollandoktól, női válogatottunknak csak matematikai esélye maradt a vb-kijutásra

A hollandok türelmesen futballoztak, az első tíz percben háromszor is eltalálták a kaput, Lauren Brzykcy azonban védeni tudott. Kisvártatva már ő sem tehetett semmit, Lineth Beerensteyn kapott kiváló labdát a félpályánál, kilépett a védelem vonalából, és kihasználta a ziccert. Felocsúdni sem volt idő, Beerensteynt a jobb oldalról is megtalálták egy beadással, a Real Madrid csatára pedig kapásból a hálóba vágta a labdát. A vendégek gyorsabban, pontosabban, erőteljesebben futballoztak, és ugyan magyar oldalon is lehetett látni ügyes megmozdulásokat, a kibontakozni készülő támadások jellemzően korán elhaltak. A félidő felén túlhaladva aztán a szerencse is elpártolt a csapat mellől, Victoria Pelova 12 méteres lövését Nagy Fanni igyekezett blokkolni, a labda azonban a lábán irányt változtatva utat talált a kapuba. A közönség a 0–3 ellenére is lelkesen támogatta a csapatot, felcsendült a „Kell egy gól!” rigmus, sajnos azonban ehhez nagyon rövid ideig sikerült birtokolni a labdát, az energiát a folyamatos védekezés emésztette fel. A félidő vége előtt ráadásul Esmee Brugts is betalált a magyar kapuba.



A térfélcserét követően kissé bátrabban kezdett a csapat, ám Damaris Egurrola közeli fejesével ismét Hollandia szerzett gólt, majd Pelova lőtte néhány perc különbséggel kétszer is könnyedén a labdát a hálóba. Az eredményjelző 0–7-et mutatott, ám amikor Mayer Zsófia egy holland védelmi hibát követően megiramodott a jobb oldalon, így is lázba jött a hazai közönség, lövésig ugyanakkor nem sikerült a támadás során eljutni. A játék képe a mérkőzés hátralévő részében sem változott sokat, a hollandok még a hajrában betaláltak (így Beerensteyn is eljutott a három gólig), és a várakozásnak megfelelően könnyedén nyertek, ezzel már az első mérkőzést követően a vb-rájátszás második körében érezhetik magukat. 0–8

NŐI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA 0–8 (0–4)

Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Olha Blockaja (fehérorosz)

MAGYARORSZÁG: Brzykcy – Nagy Viktória (Papp L., 70.), Németh H., Nagy F., Palakovics, Vincze – Mayer (Mészáros C., 80.), Csiszár, Pusztai (Fenyvesi, 80.), Kaján (Zeller, 70.) – Nagy Vanessza (Pápai, a szünetben). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra

HOLLANDIA: Kop – Wilms (Casparij, 62.), Janssen (Dijkstra, 72.), Buurman, Olislagers – Kaptein (Peddemors, 62.), Egurrola, Pelova – Van de Donk (Keukelaar, 62.), Beerensteyn, Brugts (Roord, 62.). Szövetségi kapitány: Arjan Veurink

Gólszerző: Beerensteyn (12., 14., 90.), Pelova (26., 58., 62.), Brugts (45+1.), Egurrola (49.)

MESTERMÉRLEG

Szarvas Alexandra: – Világklasszis futballisták ellen játszottunk, ráadásul nem is a legerősebb keretünkkel készültünk, ennek ellenére a lányok igyekeztek tartani a tervet, és mindent beleadtak. De amikor az ellenfél gyorsabb az első öt méteren, és a huszadikon is, amikor előbb ér oda, robbanékonyabb, magasabbra ugrik és simán be tudja fejelni a labdát, azzal nehéz mit kezdeni. Ez a világ elitje, szembejött a valóság.

A visszavágót október 13-án Tilburgban rendezik.