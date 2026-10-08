Csiszár Henrietta: Motivál, amikor erősebb ellenféllel kell felvenni a harcot

FONTOS MÉRKŐZÉSEK várnak októberben a magyar női válogatottra, amely a 2027-es világbajnokság rájátszásában Hollandiával csap össze. A csapat a selejtezősorozatban eddig kiválóan teljesített, veretlenül, 21–2-es gólkülönbséggel nyerte meg a C-ligás csoportját, ezúttal azonban a korábbiaknál sokkal nehezebb feladat előtt áll, az A-ligából kapott ellenfelet. Szarvas Alexandra szövetségi kapitány dolgát nehezíti, hogy sérülés miatt több fontos játékosa sem csatlakozhatott a kerethez, ráadásul betegség miatt Pulins Brigittával és Süle Dórával sem számolhat a párharc pénteki, első meccsén.

„Elég hosszú kihagyás után találkoztunk újra a lányokkal, a legutóbbi válogatott mérkőzés óta négy hónap telt el – emelte ki lapunknak Szarvas Alexandra. – Sok a sérült és a beteg, ami nem segíti a helyzetünket, de le a kalappal a futballisták előtt, mert mindent megtesznek azért, hogy jó eredményt érjünk el. Bátor játékot várok el mindenkitől, nem kell túlzottan tisztelni a hollandokat. Kilencven perc, egy labda, két csapat – megyünk előre, és csináljuk.”

VÉLEMÉNY „Arra számítok, hogy rengeteg időt töltünk az ellenfél térfelén a párharc mindkét mérkőzésén. A magyar válogatott jól szervezett, keményen dolgozó csapat, és valószínűleg mélyen visszaáll védekezni. Feladatunk, hogy megtörjük az ellenállását.”

A magyar válogatotthoz játékerőben közelebb álló Írország idén két szoros vb-selejtezőt játszott Hollandiával, a másodikon le is győzte ellenfelét. Adódik a kérdés: el lehet lesni valamit abból a mérkőzésből?

„A rájátszás sorsolását követően egyből rám írt az ír szövetségi kapitány, akivel nagyon jóban vagyok, hogy »you can beat the Netherlands«, azaz meg tudjuk verni a hollandokat – reagált a felvetésre mosolyogva Szarvas Alexandra. – Felajánlotta, hogy átküldi az elemzésüket, ők miként csinálták. Természetesen mi is megnéztük a mérkőzéseket, és felkészültünk az ellenfélből. Sokoldalú csapat a holland, kiválóan alkalmazkodik az ellenfélhez, és hatékony futballt játszik. Nekünk elsősorban magunkra kell koncentrálnunk, és mindent megtennünk, hogy a végén emelt fővel jöjjünk le a pályáról. A célunk, hogy megtartsuk az esélyt a visszavágóra.”

Fotó: Kovács Péter

A magyar válogatott csapatkapitánya az Atlético Madridban légióskodó Csiszár Henrietta, aki a nyáron szerződött az Internazionaléból a spanyol klubba, és az eltelt időszakban sikerült teljesen beilleszkednie.

„Az első bajnokin, a Real Madrid ellen csereként álltam be, utána viszont minden meccsen kezdőként léptem pályára, ami jó visszajelzés, és nagy lendületet ad – mondta a 32 éves középpályás. – Ami a rájátszást illeti, a hollandok elleni találkozót nem lehet a C-ligás selejtezőhöz hasonlítani, ott mi irányítottuk a mérkőzéseket, most pedig az ellenfelünk tartja majd a labdát, és nekünk kell szoros védekezésből támadást indítanunk. A tervünk arra épül, hogy labdaszerzést követően a gyors játékosainkkal kevés passzal az ellenfél kapujához érünk. A lehetőségeink meglesznek, hazai pályán ki kell ezeket használnunk. Motivál, amikor erősebb ellenféllel kell felvenni a harcot, és ha mindenki abban a szellemben lép pályára, hogy egy az egyben jobb legyen, mint az ellenfele, abból jól jöhetünk ki.”