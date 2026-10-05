Nagyszombatban vághat vissza a magyar válogatott az ukránoknak – percről percre

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 4. FORDULÓ

UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 0–0 – ÉLŐ

Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok

UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina, Ocseretyko, Veleteny – Cihankov – Ponomarenko, Krasznopir. Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer, Vitális – Lukács D., Szoboszlai, Tóth A. – Tóth M. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

A csoport másik mérkőzésén

20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!

AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN

Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Heorhij Jermakov (Harkiv)

Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Valerij Bondar (Sahtar Doneck), Eduard Szarapij (Polisszja Zsitomir), Tarasz Mihavko (Dinamo Kijev), Illja Krupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi)

Középpályások: Oleh Ocseretyko, Jehor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Brazsko, Andrij Jarmolenko, Olekszandr Pihaljonok (mindhárom Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Ivan Varfolomjejev (Lincoln – Anglia), Makszim Hlany (Górnik Zabrze – Lengyelország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia)

Támadók: Vladiszlav Veleteny (Polisszja Zsitomir), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Roman Jaremcsuk (Olympiakosz – Görögország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)

Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ UKRÁNOK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)