Nemzeti Sportrádió

Ebben a mezben játszik a magyar válogatott Ukrajna ellen

H. Á.H. Á.
2026.10.05. 18:26
null
Tiszta fehérben játszik a válogatott este (Fotó: mlsz.hu)
Címkék
Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna NL magyar válogatott ukrán válogatott
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott hétfő este Nagyszombatban – semleges pályán – Ukrajna vendégeként lép pályára. A mérkőzés előtt kiderült, hogy a mieink tiszta fehér szerelésben futnak ki az Anton Malatinsky Stadion gyepére 20.45-kor.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.45: Ukrajna–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Észak-Írország–Grúzia – élőben az NSO-n!

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi

 

Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna NL magyar válogatott ukrán válogatott
Legfrissebb hírek

Akinek ilyen cseréi vannak... Doué és Olise beállt, s 14 perc alatt ízekre szedte Belgiumot

Minden más foci
14 perce

Marco Rossi 90. alkalommal ült a mieink kispadján

Magyar válogatott
23 perce

Értékelje a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak Ukrajna ellen nyújtott teljesítményét!

Magyar válogatott
23 perce

Ukrajna–Magyarország: füstölgő szurkolók, Tóthék akcióban – galéria

Magyar válogatott
25 perce

Szabics Imre: Óriási fegyvertény, hogy ismét magunk mellé tudtuk állítani a szerencsét, amiért sokat melóztunk

Magyar válogatott
26 perce

Tóth Milán és Csinger Márk első válogatottbeli góljával a magyar csapat legyőzte Ukrajnát!

Magyar válogatott
28 perce

Tóth Milán és Csinger Márk góljaival nyertünk Ukrajna ellen – videók

Magyar válogatott
55 perce

Mamardasvili kivédte Price büntetőjét, nem győzték le a grúzokat az északírek

Minden más foci
2 órája