Nemzeti Sportrádió

A svédeket is legyőzte a magyar válogatott a női futsal Eb-selejtezőben

2026.10.08. 18:10
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Fotó: valogatott.mlsz.hu
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A magyar női futsalválogatott 3–1-re legyőzte Svédországot az Európa-bajnoki selejtező elitkör szlovákiai tornájának csütörtöki második fordulójában.

A negyedik percben a svédek támadásépítése közben kapusuk olyannyira előremerészkedett, hogy már a felezővonalat is átlépte, ott azonban Kota Gabriella kicselezte, majd az üresen hagyott hálóba lőtt. A hetedik percben gyors és pontos labdajáratás után egyenlített az ellenfél, de a 16. percben Gajzágó Flóra a kapuba bombázott egy kipattanó labdát. A 18. percben Kiss Gréta remekül hozta helyzetbe a kapu elé berobbanó Szabó Bernadettet, aki közelről nem hibázott.

A második félidő elején még a magyaroknak is voltak lehetőségeik, majd az idő előrehaladtával egyre nagyobb fölénybe kerültek a svédek, ám a védekezés tökéletesen működött, Torma Lilla pedig mindent védett, így újabb gól egyik oldalon sem született.

A csoportelsők mellett a két legjobb második biztosan kijut a jövő évi, horvátországi kontinenstornára, a másik két csoportmásodik pedig oda-visszavágós párharcban küzdhet meg egymással az utolsó kiadó helyért. Frank Tamás szövetségi kapitány csapata – amely a legutóbbi két kontinenstornán egyaránt negyedik lett – szerdán 2–0-ra nyert Bosznia-Hercegovina ellen, szombaton 17 órától pedig a házigazda Szlovákia ellen zárja a homonnai (Humenné) tornát, és ha nem kap ki, kijut a jövő évi, horvátországi viadalra.

FUTSAL
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SELEJTEZŐ
Elitkör, 2. forduló, 2. csoport:
Magyarország–Svédország 3–1 (3–1)
A magyar gólszerzők: Kota (4.), Gajzágó (16.), Szabó B. (18.)

 

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