Nemzeti Sportrádió

A kapitány szerint döntő lehet az első mérkőzés a női futsal Eb-selejtezőn

2026.10.06. 20:29
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Frank Tamás (Fotó: MLSZ)
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Frank Tamás magyar női futsalválogatott női futsal Eb
Frank Tamás szövetségi kapitány szerint döntő lehet az első mérkőzés a magyar női futsalválogatott számára a szerdán kezdődő szlovákiai Európa-bajnoki selejtezőtornán.

A mieink az elitkör homonnai (Humenné) tornáján szerdán Bosznia-Hercegovinával, csütörtökön Svédországgal, szombaton pedig a házigazda Szlovákiával találkoznak. A csoportelsők mellett a két legjobb második biztosan kijut a jövő évi, horvátországi kontinenstornára, a másik két csoportmásodik pedig oda-vissza vágós párharcban küzdhet meg egymással az utolsó kiadó helyért.

A Futsal Hungary szakportálon Frank Tamás elmondta, hogy a keretszűkítésnél a tapasztalat mellett a fizikai mutatók voltak a legfontosabb tényezők, és végül Sárosi Dóra, illetve Csikó Noémi maradt ki a csapatból.

„Bravúrnak nevezném, ha kijutnánk a horvátországi Európa-bajnokságra. Bár az első kalapból sorsoltak minket, ez inkább az előző évek eredményeinek volt köszönhető. Hullámzó a teljesítményünk, jó csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt, de az is jellemző ránk, hogy pillanatokon belül össze tudunk zuhanni” – magyarázta a szakvezető.

Hozzátette, némileg tapasztalatlannak tartja a válogatottat, ám akadnak rutinos játékosok is: „Tőlük azt várom, hogy húzzák magukkal a fiatalokat.”

A szerdai mérkőzést említve úgy fogalmazott, egyrészt jó rajttal megadhatnák az alaphangot, másrészt ha a bosnyákok elleni meccs nem a terveik szerint sikerül, akkor elég nehéz helyzetbe kerülnek. A csoport esélyesének Svédországot tartja.

A MAGYAR NŐI FUTSALVÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Deczki Vanda (Astra HFC), Torma Lilla (Pistoia – Olaszország)
Mezőnyjátékosok: Ács Krisztina (Lamezia – Olaszország), Dorner Dóra (TFSE), Gajzágó Flóra (Debrecen), Gáll Zsófia (Debrecen), Hardon Rita (Debrecen), Horváth Viktória (Debrecen), Kiss Gréta (Astra HFC), Kota Gabriella (Lamezia – Olaszország), Krascsenics Csilla (Debrecen), Nagy Anikó (Debrecen), Szabó Bernadett (TFSE), Wiesner Dalma (Astra HFC)

A program
Október 7., szerda
16.00: Magyarország–Bosznia-Hercegovina
Október 8., csütörtök
16.00: Svédország–Magyarország
Október 10., szombat
17.00: Szlovákia–Magyarország

 

Frank Tamás magyar női futsalválogatott női futsal Eb
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