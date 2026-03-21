Nemzeti Sportrádió

A magyar női futsalválogatott ismét kikapott az olaszoktól

VARGA BALÁZS
2026.03.21. 20:52
Ezúttal kétszer bevette az olaszok kapuját a magyar válogatott (Fotó: valogatott.mlsz.hu)
futsal női futsal magyar női futsalválogatott
Szombaton a magyar női futsalválogatott felkészülési mérkőzésen 6–2-es vereséget szenvedett a tavalyi vb-résztvevő olasz csapattól a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban.

A csütörtöki sima olasz győzelem (0–9) után szombaton ismét megmérkőzött egymással Magyarország és Olaszország női futsalválogatottja Angyalföldön. Ezúttal a mieink kicsit szorosabbá tudták tenni a meccset, Hardon Rita és Szabó Bernadett is betalált, de az ellenfél újfent magabiztosan, 6–2-re nyert.

„Hat alapemberünket kellett pótolnunk az összetartáson, ezért több újonc is pályára lépett a meccseken, és az ebből adódó tapasztalatlanság meg is látszott a teljesítményünkön – mondta a szombati mérkőzés után Frank Tamás szövetségi edző az mlsz.hu-nak– Az első meccsen nem tudtuk felvenni a ritmust az olaszokkal, akik nagyon korán eldöntötték a találkozót, a mérkőzés végére pedig mentálisan és fizikailag is elfáradt, szétesett a csapat. A mai összecsapáson már egész más arcunkat mutattuk, tegnap sikerült rendezni a sorokat, és sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, de jelenleg reális a négygólos különbség az olaszok javára. A vereségek ellenére hasznos volt a két találkozó, az átalakuló keret tagjai megtapasztalhatták, mi az a szint, amire a nemzetközi porondon számítanunk kell a közelgő Eb-selejtezőkön.”

 

Rangadón aratott győzelemmel javított a Veszprém a futsal NB I rájátszásában

Labdarúgó NB I
23 órája

Pál Patrik: Nagyot lépett előre a magyar futsal

Magyar válogatott
Tegnap, 12:06

Kilencgólos vereséget szenvedett az olaszoktól a női futsalválogatott

Minden más foci
2026.03.19. 22:13

A Nyíregyháza hat gólt vágott az alapszakaszgyőztes Veszprémnek a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.03.16. 22:24

Másodszor is ötgólos sikert aratott az Újpest a futsal NB I rájátszásában

Labdarúgó NB I
2026.03.13. 23:23

Nem bírt a DEAC a Nyíregyházával a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.03.09. 20:15

A Nyíregyháza elvette a Veszprém veretlenségét; lemaradt a felsőházról a Kecskemét a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.02.23. 21:03

Történelmet írtak – MLSZ-videó a futsalválogatott Európa-bajnoki szerepléséről

Magyar válogatott
2026.02.21. 14:49
