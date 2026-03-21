A magyar női futsalválogatott ismét kikapott az olaszoktól

A csütörtöki sima olasz győzelem (0–9) után szombaton ismét megmérkőzött egymással Magyarország és Olaszország női futsalválogatottja Angyalföldön. Ezúttal a mieink kicsit szorosabbá tudták tenni a meccset, Hardon Rita és Szabó Bernadett is betalált, de az ellenfél újfent magabiztosan, 6–2-re nyert.

„Hat alapemberünket kellett pótolnunk az összetartáson, ezért több újonc is pályára lépett a meccseken, és az ebből adódó tapasztalatlanság meg is látszott a teljesítményünkön – mondta a szombati mérkőzés után Frank Tamás szövetségi edző az mlsz.hu-nak. – Az első meccsen nem tudtuk felvenni a ritmust az olaszokkal, akik nagyon korán eldöntötték a találkozót, a mérkőzés végére pedig mentálisan és fizikailag is elfáradt, szétesett a csapat. A mai összecsapáson már egész más arcunkat mutattuk, tegnap sikerült rendezni a sorokat, és sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, de jelenleg reális a négygólos különbség az olaszok javára. A vereségek ellenére hasznos volt a két találkozó, az átalakuló keret tagjai megtapasztalhatták, mi az a szint, amire a nemzetközi porondon számítanunk kell a közelgő Eb-selejtezőkön.”