Visszavágott az üzbégeknek a magyar férfi futsalválogatott

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese hátrányba került ugyan, de Kovács Máté, Suscsák Máté és Szalmás Zoltán góljával az első félidő végére kétgólos előnyt szerzett. A folytatásban Magyari Csaba és Kajtár Mátyás is betalált, az üzbégeknek csak a szépítésre futotta a végén.

„Az üzbég válogatott remek erőkből áll, intenzív játékra kényszerített bennünket – nyilatkozta a mérkőzés után Sergio Mullor a szövetség honlapján. – Ellenfelünk edzőváltás után érkezett erre a két összecsapásra, ezért az első mérkőzésen még nem tudtuk, mire számíthatunk. Örülünk, hogy a játékosok egyetlen edzés és néhány videózás után megértették, és a szombati mérkőzésen maradéktalanul végrehajtották azokat a taktikai feladatokat, amelyeket kértünk.”

A két együttes csütörtökön – szintén Budaörsön – már megmérkőzött egymással, akkor az üzbégek 1–0-ra győztek.

A magyar válogatott októberben vb-selejtezőket játszik, 15-én Nyíregyházán fogadja a svédeket, öt nappal később pedig Örményországban lép pályára.