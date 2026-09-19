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Visszavágott az üzbégeknek a magyar férfi futsalválogatott

2026.09.19. 19:04
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Fotó: mlsz.hu
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futsal Magyarország magyar futsalválogatott Üzbegisztán
Az októberi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi futsalválogatott 5–2-re legyőzte szombaton Üzbegisztánt a budaörsi tesztmérkőzésen.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese hátrányba került ugyan, de Kovács Máté, Suscsák Máté és Szalmás Zoltán góljával az első félidő végére kétgólos előnyt szerzett. A folytatásban Magyari Csaba és Kajtár Mátyás is betalált, az üzbégeknek csak a szépítésre futotta a végén.

„Az üzbég válogatott remek erőkből áll, intenzív játékra kényszerített bennünket – nyilatkozta a mérkőzés után Sergio Mullor a szövetség honlapján. – Ellenfelünk edzőváltás után érkezett erre a két összecsapásra, ezért az első mérkőzésen még nem tudtuk, mire számíthatunk. Örülünk, hogy a játékosok egyetlen edzés és néhány videózás után megértették, és a szombati mérkőzésen maradéktalanul végrehajtották azokat a taktikai feladatokat, amelyeket kértünk.”

A két együttes csütörtökön – szintén Budaörsön – már megmérkőzött egymással, akkor az üzbégek 1–0-ra győztek.

A magyar válogatott októberben vb-selejtezőket játszik, 15-én Nyíregyházán fogadja a svédeket, öt nappal később pedig Örményországban lép pályára.

 

futsal Magyarország magyar futsalválogatott Üzbegisztán
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