Fetter Erik szakaszt nyert a kerékpáros Szlovák körversenyen

A viadal honlapja szerint az idei Tour de Hongrie-n a hegyi pontversenyt megnyerő – ezzel piros trikós – Fetter Erik mezőnyhajrában végzett az élen a Belusa és Galánta közötti 197.5 kilométeres etapon. A magyar sportoló sikere nagy bravúrnak nevezhető, ugyanis a vert legyőzöttek között volt mások mellett a francia Paul Magnier is, aki a nemzetközi mezőny egyik legjobb sprinterének számít, az idei Giro d'Italián három szakaszt nyert, és a gyorsasági pontversenyben is az élen végzett.