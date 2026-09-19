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Fetter Erik szakaszt nyert a kerékpáros Szlovák körversenyen

2026.09.19. 18:38
Fetter Erik (Fotó: Getty Images)
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Fetter Erik Paul Magnier Szlovák körverseny
Fetter Erik megnyerte az országúti kerékpárosok Szlovák körversenyének szombati negyedik szakaszát.

A viadal honlapja szerint az idei Tour de Hongrie-n a hegyi pontversenyt megnyerő – ezzel piros trikós – Fetter Erik mezőnyhajrában végzett az élen a Belusa és Galánta közötti 197.5 kilométeres etapon. A magyar sportoló sikere nagy bravúrnak nevezhető, ugyanis a vert legyőzöttek között volt mások mellett a francia Paul Magnier is, aki a nemzetközi mezőny egyik legjobb sprinterének számít, az idei Giro d'Italián három szakaszt nyert, és a gyorsasági pontversenyben is az élen végzett.

 

Fetter Erik Paul Magnier Szlovák körverseny
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