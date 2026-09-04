A Veszprém és az Aramis is kiütötte ellenfelét a futsal NB I-ben

A veszprémiek a TFSE, az Aramis a Kincsem Lovaspark ellen aratott ötgólos különbségű győzelmet, míg a Berettyóújfalu odahaza ikszelt a DEAC-cal.

A Veszprém továbbra is száz százalékos mérleggel, négy győzelemmel áll a tabella élén.

FUTSAL

FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ

Berettyóújfalu–DEAC 2–2

Veszprém–TFSE 6–1

Aramis SE–Kincsem Lovaspark Futsal 6–1

KÉSŐBB

Nyírbátor–Nyíregyháza