Nemzeti Sportrádió

A Veszprém és az Aramis is kiütötte ellenfelét a futsal NB I-ben

T. Z.T. Z.
2026.09.04. 21:38
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A Veszprém negyedik győzelmét is megszerezte a futsal NB I-ben (Fotó: Vehir.hu Futsal Veszprém/Facebook)
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A férfi futsal NB I 4. fordulójában az Aramis és a Veszprém is hat gólig jutott péntek este.

A veszprémiek a TFSE, az Aramis a Kincsem Lovaspark ellen aratott ötgólos különbségű győzelmet, míg a Berettyóújfalu odahaza ikszelt a DEAC-cal. 

A Veszprém továbbra is száz százalékos mérleggel, négy győzelemmel áll a tabella élén. 

FUTSAL
FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ
Berettyóújfalu–DEAC 2–2
Veszprém–TFSE 6–1
Aramis SE–Kincsem Lovaspark Futsal 6–1
KÉSŐBB
Nyírbátor–Nyíregyháza

 

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