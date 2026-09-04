A Veszprém és az Aramis is kiütötte ellenfelét a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I 4. fordulójában az Aramis és a Veszprém is hat gólig jutott péntek este.
A veszprémiek a TFSE, az Aramis a Kincsem Lovaspark ellen aratott ötgólos különbségű győzelmet, míg a Berettyóújfalu odahaza ikszelt a DEAC-cal.
A Veszprém továbbra is száz százalékos mérleggel, négy győzelemmel áll a tabella élén.
FUTSAL
FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ
Berettyóújfalu–DEAC 2–2
Veszprém–TFSE 6–1
Aramis SE–Kincsem Lovaspark Futsal 6–1
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