MLSZ: indul a jegyértékesítés az első két hazai NL-meccsre

„Mind a hat mérkőzésén 2026 őszén lép pályára a Nemzetek Ligája B-divíziójában a magyar válogatott, amely Ukrajnával, Grúziával és Észak-Írországgal került egy csoportba. Az új versenynaptárnak megfelelően a szeptemberi és októberi válogatott időszakot egyben játsszák le a csapatok, így az ősz első felében négy, novemberben további két találkozó vár Marco Rossi együttesére.

A Nemzetek Ligája 1. fordulójában Ukrajnát (szeptember 25., 20.45, Puskás Aréna), majd a 3. fordulóban Grúziát (október 2., 20.45, Puskás Aréna) fogadja a magyar válogatott. A 6 és 5 mérkőzésre szóló bérletek mindkét meccsre érvényesek.

A két találkozóra egyszerre, szeptember 7-én, hétfőn indul a jegyértékesítés.

Az értékesítésre a már megszokott módon kerül sor, a vásárlás során előnyt élveznek az MLSZ Szurkolói Klubjának aranyszintes tagjai. A jegyértékesítés során szeptember 7-én, 10 órától két napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők, szeptember 9-én, 10 órától indul a többi SZK-tag elővásárlási időszaka, míg szeptember 11-én, 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a még rendelkezésre álló belépők.

A Nemzetek Ligájában mindhárom hazai mérkőzésre egységesek a jegyárak. A jegyek a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub iOS-en és Androidon elérhető alkalmazásán keresztül vásárolhatók meg” – áll a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapján megjelent közleményben.