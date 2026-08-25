Az Újpest kiütéses sikerrel kezdett a futsal BL-ben

Csupán 17 másodperc kellett az Újpestnek, hogy megadja az alaphangot a Bajnokok Ligája-előselejtező első fordulójának kedd esti mérkőzésén. A Sterbinszky Amália Sportcsarnokban rendezett négyes torna legmagasabban rangsorolt csapata, a bosnyák Drenica délután 6–0-ra verte a török Sakarya Karasut, a magyar bajnok Újpest pedig Hadzsi Máté révén igencsak korán gondoskodott róla, hogy megalapozza a hasonlóan nagy különbségű győzelmet. Szép támadás volt, Suscsák Máté előbb megtartotta a labdát, majd lekészítette Hadzsinak, aki a kapunak háttal álló Thiago Cardosót játszotta meg, a kényszerítő után pedig a kapu bal oldalába lőtte a labdát a magyar futsalos. Az ötödik percben Czerman Márk duplázta meg az előnyt, a két gól között legfeljebb ellentámadásokból, távoli lövésekből veszélyeztetett az SS Murata, amely alárendelt szerepben játszott folyamatosan. Rutai Balázs még a sokat foglalkoztatott Luca Delvecchio kapuson is átpörgette a labdát, az utolsó pillanatban szabadított fel a San Marinó-i védelem.

Úgy tűnt, 2–0 marad a szünetig, Suscsák és Lucas Moreira hasonló helyzetben botlott bele a labdába az üres kapu előtt, és gurított mellé, végül Czerman Márk és a visszatérő Pál Patrik négygólosra növelte az előnyt az első húsz percben. Utóbbi gól kifejezetten szépre sikeredett, talppal húzta meg a labdát, majd a következő mozdulattal, spiccel, nagy erővel lőtt a kapu jobb oldalába.

A lilák két vállra fektették San Marinó-i ellenfelüket (Fotó: Újpest FC)

A második félidő első öt perce nem azt sugallta, hogy még nagyobb gólfesztivált hoz a meccs, csak az ötödik perc legvégén talált be Rutai Balázs egy szép lefordulás után. A 28. perc eleje és a 29. perc vége között eltelt 110 másodpercben négy gól is esett, ebből hármat az újpestiek szereztek: Pál Patrik gyönyörű tekerés után ünnepelhetett, szabadrúgásból talált be, majd egymás után kétszer adott gólpasszt Suscsák Máté Lucas Moreirának. A Muratának is összejött a becsületgól, a csapatkapitány Alex Mattioli spiccel lőtte ki a kapu jobb oldalát. Suscsáknak nagy kő esett le a szívéről, csak összejött neki a gól a 32. percben. Ugyan Mattioli a meccs legszebb találatát jegyezte a hajrában, nem az övé volt az utolsó szó, mert Rutai lemásolta az első gólját, ugyanazokkal a mozdulatokkal juttatta a labdát a bal sarokba, és még egy öngólt is vétett a Murata, sőt, az újpesti Mukai Yukumót még ki is állították.

Kiütéses, 11–2-es győzelmet aratott az Újpest története első futsal BL-meccsén, szerda este a csoport legalacsonyabban rangsorolt együttese, a Sakarya Karasu ellen folytathatja. Ezek az ellenfelek még messze vannak a címvédő, összesen háromszoros bajnok portugál Sporting CP szintjétől, de az újpestiek önbizalmának és tapasztalatának jót tesznek a velük vívott felhozó mérkőzések.

FUTSAL BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐSELEJTEZŐ

D-csoport, 1. forduló

Újpest FC–SS Murata (San Marinó-i) 11–2 (4–0)

Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Parry (walesi), Marcinko (bosnyák)

Újpest: Gémesi – Lucas, Hadzsi, Suscsák, Thiago. Csere: Tarnóczi (kapus), Alexa, Bogdán, Czerman, Mukai, Pál P., Rutai, Szalmás, Vas Á. Vezetőedző: Németh Péter

Murata: Delvecchio (kapus) – Para, Mattioli, Recober, Molinas. Csere: Balducci (kapus), Andolina, Belloni, Cesarini, Cerquetti, Gasperoni, Marzi, Severi, Tani. Vezetőedző: Massimiliano Spada

Gólszerző: Hadzsi (1.), Czerman (5., 16.), Pál P. (20., 28.), Rutai (26., 37.), Lucas (28., 29.), Suscsák (32.), Para (38. – öngól), ill. Mattioli (29., 36.)

Kiállítva: Mukai (40.)

A csoport másik meccsén

KF Drenica (koszovói)–Sakarya Karasu SK (török) 6–0 (3–0)