Nemzeti Sportrádió

Görög csapattal vált teljessé az Újpest csoportja a futsal BL-ben

2026.08.29. 20:15
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Fotó: Czinege Melinda
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A görög AC Dukasz lesz az Újpest FC harmadik ellenfele a futsal Bajnokok Ligája csoportkörében.

A görögök az athéni selejtezőcsoportban az angol London Genesis, az északír Sparta Belfast, majd szombaton az ír Blue Magic Dublin csapatát is legyőzték, így a csoportkörbe jutottak.

Az Újpest FC az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban rendezett tornán a koszovói KF Drenica, a török Sakarya Karasu és a San Marinó-i SS Murata ellen nyert. A csoportkörben a magyar bajnoki címvédő az AC Dukasz mellett a litván Kauno Zalgirisszal és a házigazda luxemburgi FC Differdange-zsal találkozik október 27. és november 1. között.

 

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