Görög csapattal vált teljessé az Újpest csoportja a futsal BL-ben

A görög AC Dukasz lesz az Újpest FC harmadik ellenfele a futsal Bajnokok Ligája csoportkörében.
A görögök az athéni selejtezőcsoportban az angol London Genesis, az északír Sparta Belfast, majd szombaton az ír Blue Magic Dublin csapatát is legyőzték, így a csoportkörbe jutottak.
Az Újpest FC az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban rendezett tornán a koszovói KF Drenica, a török Sakarya Karasu és a San Marinó-i SS Murata ellen nyert. A csoportkörben a magyar bajnoki címvédő az AC Dukasz mellett a litván Kauno Zalgirisszal és a házigazda luxemburgi FC Differdange-zsal találkozik október 27. és november 1. között.
Legfrissebb hírek
Az Újpest kiütéses sikerrel kezdett a futsal BL-ben
Bajnokok Ligája
2026.08.25. 20:45
Újpest a futsalbajnok – újra bajnokcsapat Újpesten!
Képes Sport
2026.07.24. 16:43