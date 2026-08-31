Nemzeti Sportrádió

Futsal BL: Luxemburg helyett Lengyelországban folytatja az Újpest FC

2026.08.31. 13:04
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Suscsák Mátéék (lila-fehérben) az 5. csoportba kerültek át a futsal BL-ben (Fotó: Facebook/Újpest Futsal Club)
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Bajnokok Ligája futsal Újpest Futsal Club
Luxemburg helyett Lengyelországban szerepel majd az Újpest FC a futsal Bajnokok Ligája csoportkörében.

A magyar bajnoki címvédő a múlt héten hazai környezetben harcolta ki a továbbjutást az előselejtezőből. A csoportkörben házigazdaként a luxemburgi FC Differdange, valamint a görög AC Dukasz és a litván Kauno Zalgiris lett volna az ellenfele, de a klub közösségi oldalának hétfői beszámolója szerint ebben változás történt.

A módosítás oka, hogy az örmény Unisport is továbbjutott, és a csoportkörben a többi között az azeri Araz-Naxcivannal is összecsapott volna, azonban a szabályok értelmében politikai okokból azeri és örmény csapatok nem kerülhetnek össze.

Emiatt az Újpestet átsorolták az 5. csoportba, ahol az Araz-Naxcivan mellett a bosnyák MNK Bubamara és a házigazda lengyel Piast Gliwice lesz az ellenfele október végén.

A B ágon lévő négy csoportból – ezek egyikében szerepel a magyar csapat is – az elsők jutnak a nyolcaddöntőbe, míg az A ágra került erősebb négy négyesből az első hármak. A 16 között már oda-visszavágós rendszerben zajlik a sorozat, akárcsak a negyeddöntőben, végül pedig négyes döntőre kerül sor május elején.

 

Bajnokok Ligája futsal Újpest Futsal Club
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