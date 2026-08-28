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Harmadik meccsét is megnyerte az Újpest, továbbjutott a futsal BL-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.28. 19:44
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Ismét nyert az Újpest (Fotó: Újpest FC/Jani Martin)
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futsal Újpest futsal futsal BL futsal Bajnokok Ligája
Továbbjutott a legjobb 32 közé az Újpest a futsal Bajnokok Ligájában, miután az előselejtező harmadik mérkőzését is megnyerte. A magyar bajnok a koszovói Drenicát 4–2-re győzte le péntek este a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban.

Két hatpontos csapat csapott össze az előselejtező harmadik fordulójában, ám az Újpestnek jobb volt a gólkülönbsége, így számára a döntetlen is elég volt a csoport első helyéhez és a továbbjutáshoz. Az első félidő egyértelműen a lilákról szólt, akik a szünet előtt két és fél perccel találtak be. Czerman Márk centerezése után a hosszún üresen álló Rutai Balázs szerezte meg a vezetést a vendéglátónak. A második játékrészben öt percet sem kellett várni a gólra, Vas Ádám értékesítette a kipattanót, miután Pál Patrik lövésénél kijött a labda a kapusról.

Kiharcolták a továbbjutást a liák (Fotó: Újpest FC/Jani Martin)

Sokáig jól tartotta előnyét az újpesti együttes, ám az idő előrehaladtával egyre jobban beszorult, a koszovóiak pedig szépíteni tudtak. A Drenica aztán egyre jobban kitámadott, ment előre az egyenlítésért, amire ráfázott, mivel Thiago és Gémesi Gergő is üres kapus gólt lőtt. Ezzel eldőlt a mérkőzés, az utolsó percben esett vendégtalálat már csak szépségtapasz volt a Drenicának. 4–2

A Bajnokok Ligája következő körét október 27. és november 1. között rendezik, amikor az Újpest FC Luxemburgba látogat, ahol a helyi bajnok Differdange, a litván aranyérmes Kauno Zalgiris és az F-csoport győztese (a görög Dukasz, az északír Sparta Belfast, az ír Blue Magic Dublin vagy az angol London Genesis lesz az) ellen vív meg a legjobb 16 közé jutásért – innen is csak a csoportelső jut majd tovább.

FUTSAL BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐSELEJTEZŐ
D-csoport, 3. forduló
ÚJPEST FC–KF DRENICA (koszovói) 4–2 (1–0)
Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok, 450 néző. Vezette: El Hilali (belga), McLullich (skót)
Újpest: Gémesi – Lucas, Thiago, Szalmás, Suscsák. Csere: Tarnóczi (kapus), Alexa, Bogdán, Czerman, Hadzsi, Mukai, Pál P., Rutai, Vas Á. Vezetőedző: Németh Péter
Drenica: Velasco – Pardo, Quintero, S. Sánchez, Haxhijaj. Csere: Aliu, Dervischaj, Diar, Gashi, Imeri, Pishtani, Ramadan, Selmanaj, Xhinovci. Vezetőedző: Héctor Jiménez
Gólszerző: Rutai (18.), Vas Á. (25.), Thiago (37.), Gémesi (39.), ill. Pardo (33.), Dervischaj (40.)

A csoport másik meccsén
Sakarya Karasu SK (török)–SS Murata (San Marinó-i) 6–5 (1–2)

A csoport végeredménye
1. Újpest 9 pont
2. Drenica 6 pont
3. Sakarya 3 pont
4. Murata 0 pont

 

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