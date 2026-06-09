„A Méridánál nem ismertem senkit, se edzőt, se játékost, de aztán leesett, hogy ők sem ismerik egymást”



„Jól sikerült év volt, rengeteget tanultam, fejlődtem. Nem tudtam pontosan, hogy mire számíthatok, amikor tavaly nyáron meghoztam a döntést, hogy odaigazolok. Testközelből ismeretlen volt nekem a spanyol harmadosztály, de nagyon pozitívak voltak a tapasztalataim. Sokat adott ez az év, 36 meccsen védtem, a csapat alapembere tudtam lenni. Éreztem magamon a fejlődést hétről hétre, nagyon profi közegbe kerültem. Rengeteget foglalkoztam velem, fejlesztettek, olyan helyre kerültem, ahová mindig is vágytam.”

„A felkészülés első napjától ott készülhettem, de nem voltunk sokan. Amikor odamentem, nem ismertem senkit, se edzőt, se játékost, de aztán leesett, hogy ők sem ismerik egymást. Akkor öt játékos volt a keretben az előző idénybeli csapatból. A beilleszkedés így könnyebb volt annál, mint ha egy kész, húszfős keretbe érkeztem volna.”

„Ami a nyelvet illeti, valamilyen szinten tudtam spanyolul, de semmit sem értettem abból a darálásból, ahogy kint beszéltek, így az elején nehéz volt a pályán való kommunikáció is. Pár hónap után viszont már komfortosan tudtam beszélgetni a többiekkel.”

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