Nemzeti Sportrádió

Közel az éremhez a jet-ski Eb-n

B. O. B.B. O. B.
2026.07.17. 21:37
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Kis AkosJászai Csongor és ifj. Komonyi Lajos (Fotó: Magyr Jet-Ski Szövetség)
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jet-ski Európa-bajnokság Jászai Csongor jet-ski
Zajlanak a versenyek a jet-ski Európa-bajnokság hazai állomásán. Győrzámolyban a kontinensbajnoksággal párhuzamosan junior világbajnokságot is rendeznek. Az első versenynapon a hivatalos időmérők mellett több géposztályban is lebonyolították az első futamokat.

Minden kategóriában három futam eredményeit összesítve avatnak bajnokot.

Ski GP4-ben Jászai Csongor ott folytatta, ahol Portugáliában abbahagyta: az itthon az Év versenyzőjének választott klasszis megnyerte az első győrzámolyi futamot, és nagy lépést tett az újabb dobogós helyezés felé. Ski GP3-ban Szabó Barnabás 2., a hosszú kihagyás után visszatérő ifj. Komonyi Lajos pedig 4. lett. A Runabout GP4-ben magyar licenccel versenyző német Michelle Dimov harmadikként fejezte be a pénteki napot.

A junior világbajnokságon Bíró Santos Noam futamgyőzelemmel nyitott a Ski GP 3.2-ben, akárcsak Marvin Bohuslav (szlovák, magyar licenccel). A jet-ski versenyeken álló (Ski) és ülő (Runabout) kategóriákban rendeznek futamokat.

Az idei Jet-Ski Magyar Nagydíj hivatalos nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzott: a magyarországi állomás mára a versenyzők egyik kedvenc helyszínévé vált. Az Európa-bajnokság mezőnye Portugália után érkezett Győrzámolyba, innen Franciaországba utazik tovább, azonban egyedül nálunk rendezik meg egyszerre az Európa-bajnokságot és az ifjúsági világbajnokságot. Utóbbi egyállomásos, azaz vasárnap világbajnokokat avatnak. A kontinens legjobbjai mellett Ausztráliából, Japánból, Thaiföldről és Szaúd-Arábiából is érkeztek versenyzők.

 

 

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