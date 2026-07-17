Közel az éremhez a jet-ski Eb-n

Minden kategóriában három futam eredményeit összesítve avatnak bajnokot.

Ski GP4-ben Jászai Csongor ott folytatta, ahol Portugáliában abbahagyta: az itthon az Év versenyzőjének választott klasszis megnyerte az első győrzámolyi futamot, és nagy lépést tett az újabb dobogós helyezés felé. Ski GP3-ban Szabó Barnabás 2., a hosszú kihagyás után visszatérő ifj. Komonyi Lajos pedig 4. lett. A Runabout GP4-ben magyar licenccel versenyző német Michelle Dimov harmadikként fejezte be a pénteki napot.

A junior világbajnokságon Bíró Santos Noam futamgyőzelemmel nyitott a Ski GP 3.2-ben, akárcsak Marvin Bohuslav (szlovák, magyar licenccel). A jet-ski versenyeken álló (Ski) és ülő (Runabout) kategóriákban rendeznek futamokat.

Az idei Jet-Ski Magyar Nagydíj hivatalos nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzott: a magyarországi állomás mára a versenyzők egyik kedvenc helyszínévé vált. Az Európa-bajnokság mezőnye Portugália után érkezett Győrzámolyba, innen Franciaországba utazik tovább, azonban egyedül nálunk rendezik meg egyszerre az Európa-bajnokságot és az ifjúsági világbajnokságot. Utóbbi egyállomásos, azaz vasárnap világbajnokokat avatnak. A kontinens legjobbjai mellett Ausztráliából, Japánból, Thaiföldről és Szaúd-Arábiából is érkeztek versenyzők.