Nyolcaddöntőbe jutott a magyar válogatott a minifutball-vb-n

A hazai szövetség beszámolója szerint Trencsényi János szövetségi kapitány együttese előzőleg a törökökkel és az angolokkal is 1-1-es döntetlent játszott a C csoportban, és vasárnap annak a tudatában lépett pályára a csoportkör zárásán, hogy győznie kell a továbbjutásért, illetve az is fontos volt, hogy az angol-török meccsen ne szülessen sokgólos döntetlen.

Az elmúlt mérkőzésekkel ellentétben ezúttal a magyarok szereztek vezetést, Kövesdi Zsombor jóvoltából, majd a második félidőben Kész Tibor és Barabás Miklós is betalált. A másik találkozón Anglia 3–0-ra legyőzte Törökországot, így a magyar válogatott csoportmásodikként jutott tovább, és kedden Portugáliával találkozik a nyolcaddöntőben.

A nyolc csoportból az első két-két helyezett jut tovább, és a nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódik a világbajnokság.