Halhatatlan csatár – Vincze András publicisztikája

Szomorú a helyzet – minden szempontból… A legendás újpesti labdarúgó, Fazekas László halála döbbentett rá a gyerekkori eszmélés óta magamban cipelt hit végletes törékenységére, arra, hogy minden reményem ellenére az igazán nagy sportolók sem élnek örökké. Ezzel a fájdalommal együtt napok óta dolgozik bennem a keserűség is, hogy – sajnos – ez az ország nem volt és nem képes megbecsülni a dicsőséget hozókat; nem létezik nálunk az a büszke öntudat, amely másutt veteránokat, hősöket – köztük sportolókat – emel az égig és tart ott a végtelenségig. Erre mondják, hogy nálunk olyan „magyaros” minden. Nos, tényleg az. S ha már így állunk hozzá saját magunkhoz, ne is csodálkozzunk azon, hogy örülni és búsulni, szomorkodni sem tudunk, ellenben önnön magunk számára kellemetlen helyzeteket teremtünk, s aztán megkésve pironkodunk.

Nem kezdem sorolni, milyen csalódást jelentett szembesülni a volt újpesti legenda halála utáni megemlékezésekkel, talán jobb, ha azt sem idézem fel, mire volt képes a hétköznapokban „hájpolt”, mindenre (is) harsogó digitális világ a magyar futball egyik legnagyobb játékosának elvesztése apropóján, s talán azt sem elemezgetem, hogy úgy általában a magyar futball közössége miként volt képes alig tizenkét óra leforgása alatt túllépni egy korszakos labdarúgó elvesztésén.

Tényleg szégyellhetjük magunkat. Én a „magyarfocis” érintettségem miatt szégyellem is, pedig talán annyi mentségem lehet, hogy pár mondattal megpróbálok hatni néhány szikrányi érzelemre, és leírom: halovány reményem, reményünk még mindig van, illetve lehet azzal kapcsolatban, hogy valahol, valaki már elkezdte alkotni, formába és az örökkévalóságnak szóló mozdulatlanságba önteni Fazekas László szobrát, amely aztán minden futballrajongó zarándok- és emlékezőhelyévé válhat. Talán…

Ami lehetőséget még felkínál a szomorú, haláltól elfeketített pillanat, hogy megírhassam és ezeken a hasábokon még megüzenhessem: az újpesti csatárral együtt a történelmünk egy része is az örökkévalóság csendjébe „költözött”; és a jelző, a csend ráadásul azért is kifejező, mert Fazekas Lászlóval a szerény profizmust is eltemették távol Magyarországtól, a belgiumi Brasschaatban. A csatárzseni testesítette meg anno (hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek) azt az ösztönösen pallérozódó tökéletes játékost, aki egy abszolút lehúzó, tespedt, lustaságra csábító közegben hajtott, cselezett és lőtte a gólokat olyan elhivatottsággal, amellyel manapság a világ legjobb futballistái közé lehet(ne) emelkedni. Az idő sodrásában elkopott a grund szó jelentősége, de ha a hetvenes–nyolcvanas évek játékosaira gondolok (távolabb nem tudok visszanézni a korom miatt), valójában az önképzés legmagasabb fokát kellett jelentenie annak, amit a poros dühöngőkből, salakos pályákról, királydinnyés rétekről alaptudásként, felkészültségként szereztek a zseniális képességű sportolók: fizikum, technika – a két legfontosabb részletet hozták magukkal a saját életükből. Amely élet amúgy a szegényessége és nehézsége miatt ugyanazt a sportolói jellemerőt, tudatosságot alapozta meg, mint amit a mai, jóléti világban a legkevésbé tehetséges ifjak is alapszinten megkapnak. Na, nem akartam ennyire bonyolulttá tenni ezt a történetszeletet, de ha valaki veszi a fáradságot és a régi videófelvételeken megnézi, hogyan játszott, cikázott a pályán, a kapu előtt Fazekas László, a saját korát évtizedekkel megelőző csatárzsenit lát (feltéve, ha a szemét nem homályosítja el az a pökhendiség, amely azt mondatja, a régi idők focija nem hasonlítható össze a jelen játékával – amúgy pedig tényleg nem, mert ami manapság zajlik a gyepen, az már csak utánzata a labdarúgásnak). S ezt a csatárzsenit nem lehetett buktatni, megállítani, mert finom csellel, hosszan megtolt labdával, spiccel, belsővel, csüddel, ravaszul vagy éppen smirgli egyszerűséggel játszott. Mondom (írom): futballozott. A legnagyobbakra jellemző mély koncentrációval, átszellemülve, mégis szinte légiesen kereste a kapu felé vezető utat, s mindemellett robbanékony volt, kitartóan gyors, a cingár alkata ellenére szálkásan erős, akit meg- és kibillenteni, felvágni, fellökni még úgy-ahogy lehetett, de megtörni, megállítani már nem.