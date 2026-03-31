Szarvas Alexandra keretet hirdetett a női válogatott áprilisi vb-selejtezőire

„Két nehéz mérkőzés vár ránk. Az előző meccseken mutatott szervezettségünk jó alapot ad a továbblépéshez, az eddigi mérkőzéseken stabilan védekeztünk, kapott gól nélkül hoztuk le ezeket. Ugyanakkor szeretném, ha a visszatámadásunk és az előre védekezésünk még határozottabb, agresszívebb lenne” – idézi keddi közleményében az mlsz.hu Szarvas Alexandrát, akinek csapata két mérkőzés után vezeti a csoportját (az Andorra elleni idegenbeli 0–0 után hazai pályán 1–0-ra legyőzte Azerbajdzsánt).

„Vannak, akik stabilan jó formában játszanak, mások viszont kevesebb lehetőséghez jutnak, vagy éppen nincsenek csúcsformában. Sajnos Fördős Beatrixra az andorrai mérkőzésen elszenvedett sérülése miatt nem számíthatunk” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

A világbajnokság három szinten zajló európai selejtezőjében a mieink a C-ligában szerepelnek, ahonnan a hat csoportelső, valamint a két legjobb csoportmásodik jut tovább a következő szakaszba.

A kontinensnek 11 kvótája van a vb-re, amelyet 32 válogatott részvételével 2027 nyarán rendeznek meg Brazíliában.

A NŐI A-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Lauren Brzykcy (Bristol City – Anglia), Bíró Barbara (ETO FC), Terestyényi Anna (Újpest FC)

Mezőnyjátékosok: Csányi Diána (FTC), Csiki Anna (AS Roma – Olaszország), Csiszár Henrietta (Internazionale – Olaszország), Fenyvesi Evelin (FTC), Kaján Zsanett (Parma – Olaszország), Kovács Laura (ETO FC), Mayer Zsófia (Puskás Akadémia), Nagy Fanni (SKN St. Pölten – Ausztria), Nagy Vanessza (FTC), Nagy Viktória (FTC), Nagy Virág (OH Leuven – Belgium), Németh Hanna (Werder Bremen – Németország), Palakovics Laura (Puskás Akadémia), Pápai Emőke (1. FC Nürnberg – Németország), Pataki Georgina (MTK), Pusztai Sára (OH Leuven – Belgium), Savanya Csilla (ETO FC), Süle Dóra (ETO FC), Vincze Borbála (FC Zürich – Svájc), Zágonyi Barbara (FTC)

AZ ÁPRILISI VB-SELEJTEZŐK

Április 14., 16.00: Észak-Macedónia–Magyarország (Petar Milosevszki Stadion, Bitola)

Április 18., 15.00: Magyarország–Észak-Macedónia (Pancho Aréna, Felcsút)

A C3-CSOPORT ÁLLÁSA

1. Magyarország 4 pont (2 mérk.)

2. Azerbajdzsán 3 pont (2)

3. Észak-Macedónia 3 pont (2)

4. Andorra 1 pont (2)