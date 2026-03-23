Szűcs Kornél: a meghívóért dolgoztam nap mint nap

2026.03.23. 12:20
Szűcs Kornél eddig egyszer szerepelt a felnőttválogatottban (Fotó: Szabó Miklós)
Szűcs Kornél légiósok magyar válogatott
Szűcs Kornél, a szerb élvonalbeli Vojvodina magyar válogatott labdarúgója örömteli várakozással tér vissza a nemzeti csapatba.

A Vojvodina szombaton sorozatban a harmadik győzelmét aratta a pontvadászatban, saját közönsége előtt 4–1-re győzte le a sereghajtó Napredak együttesét. Ezzel a második helyen áll a tabellán, hátránya 11 pont a listavezető Crvena zvezdával szemben. Az egyszeres válogatott hátvéd a mérkőzés után az M1 aktuális csatornának elmondta: óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy behívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a nemzeti csapat keretébe.

„Ezért dolgoztam nap mint nap, akkor is, amikor Angliában kevesebb játéklehetőséghez jutottam. Ez mindig a szemem előtt volt, szerintem egy labdarúgó számára az a legnagyobb dolog, ha a hazáját képviselheti” – fogalmazott a 24 éves védő, aki február közepén az angol harmadosztályban szereplő Plymouthból szerződött a vajdasági együtteshez.

Szűcs 2024 októberében a Bosznia-Hercegovinában 2–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozhatott be címeres mezben. Mint mondta, örömteli várakozás van benne a visszatérése kapcsán és próbál majd bizonyítani az edzéseken.

„Ha esetleg kapok lehetőséget, megpróbálok élni vele, de a legfontosabb az, hogy a csapat eredményesen szerepeljen” – tekintett előre. 

A válogatott szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
MÁRCIUS 28., SZOMBAT 
18.00: Magyarország–Szlovénia
MÁRCIUS 31., KEDD
19.00: Magyarország–Görögország 

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

 

