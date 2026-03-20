Nemzeti Sportrádió

Orbán Viktor Brüsszelből üzent az MLSZ-közgyűlés résztvevőinek

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.03.20. 10:22
Orbán Viktor (balra) és Csányi Sándor (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
Csányi Sándor Orbán Viktor magyar foci magyar válogatott MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pénteken Telkiben tartotta éves rendes közgyűlését. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök nem tudott jelen lenni, Brüsszelből azonban üzent a tanácskozás résztvevőinek.

Orbán Viktor levelét változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! 

Legnagyobb sajnálatomra ahelyett, hogy az Önök kiváló és megtisztelő társaságában lehetnék, most éppen Brüsszelben vagyok, ahol a nyújtott láb, a becsúszó páros lábak és a lekönyöklés csapdáit kell kerülgetnem. 

Gratulálok Önöknek az elmúlt évek során végzett munkájukhoz! A 2010-ben elindított nagy menetelés utolsó szakaszához érkeztünk. Lassan már minden megvan, csak az i-re nem tudtuk feltenni a pontot, a fránya 96. perc miatt. 

Köszönöm, hogy az elmúlt években miniszterelnökként együtt dolgozhattam Önökkel. Köszönöm a sok felejthetetlen győzelmet, felemelő pillanatot. És még nincs vége. Sőt, most jön a java. Önökhöz hasonlóan én is újabb győzelemre készülök, amely megteremti a lehetőséget, hogy a következő években is együtt dolgozzunk, és még magasabb csúcsokat hódítsunk meg. 

Tanácskozásukhoz és munkájukhoz sok erőt, kitartást és bátorságot kívánok! 

Fel, győzelemre! Hajrá, magyarok! 

Sportbaráti üdvözlettel: Orbán Viktor”

Kapcsolódó tartalom

„Voltak indokolatlan szigorításaink, amelyek feleslegesek voltak” – Csányi Sándor az MLSZ közgyűlésén

A szövetség első embere bejelentette, hogy a jövőben pszichológus is segíti a válogatott munkáját. Arra kérte a klubok illetékeseit, hogy ne utólag hőzöngjenek a sajtóban.

Szalai Ádámot beválasztották az MLSZ elnökségébe

Nyilasi Tibort és Berzi Sándort tiszteletbeli elnökségi tagnak választották meg.

 

 

Legfrissebb hírek

