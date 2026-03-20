Orbán Viktor Brüsszelből üzent az MLSZ-közgyűlés résztvevőinek

A Telkiben rendezett eseményen Orbán Viktor miniszterelnök nem tudott jelen lenni brüsszeli teendői miatt, azonban üzenetet küldött a tanácskozás résztvevőinek. A levelet Vági Márton MLSZ-főtitkár tolmácsolta.

Orbán Viktor levelét változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr!

Legnagyobb sajnálatomra ahelyett, hogy az Önök kiváló és megtisztelő társaságában lehetnék, most éppen Brüsszelben vagyok, ahol a nyújtott láb, a becsúszó páros lábak és a lekönyöklés csapdáit kell kerülgetnem.

Gratulálok Önöknek az elmúlt évek során végzett munkájukhoz! A 2010-ben elindított nagy menetelés utolsó szakaszához érkeztünk. Lassan már minden megvan, csak az i-re nem tudtuk feltenni a pontot, a fránya 96. perc miatt.

Köszönöm, hogy az elmúlt években miniszterelnökként együtt dolgozhattam Önökkel. Köszönöm a sok felejthetetlen győzelmet, felemelő pillanatot. És még nincs vége. Sőt, most jön a java. Önökhöz hasonlóan én is újabb győzelemre készülök, amely megteremti a lehetőséget, hogy a következő években is együtt dolgozzunk, és még magasabb csúcsokat hódítsunk meg.

Tanácskozásukhoz és munkájukhoz sok erőt, kitartást és bátorságot kívánok!

Fel, győzelemre! Hajrá, magyarok!

Sportbaráti üdvözlettel: Orbán Viktor”