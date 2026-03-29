Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Szlovénia ellen

A leggyengébb értékelést Bolla Bendegúz kapta – átlagosan csupán 4.57-es átlaggal, és Lukács Dániel teljesítménye sem érte el az 5-ös átlagot (4.72).

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI

1. Tóth Balázs (7.02)

2. Schön Szabolcs (6.78)

3. Szoboszlai Dominik (6.48)

4. Vitális Milán (6.36)

5. Redzic Damir (6.15)

6. Willi Orbán (6.10)

7. Bárány Donát (6.07)

8. Kerkez Milos (5.95)

9. Dárdai Márton (5.91)

10. Osváth Attila (5.81)

11. Szűcs Tamás (5.64)

12. Schäfer András (5.42)

13. Sallai Roland (5.16)

14. Tóth Alex (5.01)

15. Lukács Dániel (4.72)

16. Bolla Bendegúz (4.57)

Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Nagy Zsolt és Baráth Péter neve nem szerepel a felsorolásban. Schön gólszerzőként kivételt képez.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezette: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth A. (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai (Schön, 77.), Szoboszlai (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1.). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar

Gólszerző: Schön (79.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!