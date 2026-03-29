Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Szlovénia ellen

2026.03.29. 13:35
Tóth Balázs két védést mutatott be szombaton (Fotó: Szabó Miklós)
értékelés felkészülés magyar labdarúgó-válogatott Tóth Balázs
A Nemzeti Sport olvasóit szokás szerint arra kértük, hogy egytől tízig terjedő skálán értékeljék a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak teljesítményét. A szavazatok alapján a Szlovénia elleni hazai felkészülési mérkőzés legjobbja a mieink közül a két védést bemutató Tóth Balázs lett, akit a gólszerző Schön Szabolcs és a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik követett a listán.

A szavazásunkon összesen 3423 olvasó vett részt, a voksok alapján a magyar csapat legjobbjának Tóth Balázs bizonyult – a kapus tízből átlagosan 7.02-es osztályzatot kapott. A második helyen Schön Szabolcs átlagosan 6.78-as értékelést kapott olvasóinktól, míg őt Szoboszlai Dominik követte 6.48-as osztályzattal.

A leggyengébb értékelést Bolla Bendegúz kapta – átlagosan csupán 4.57-es átlaggal, és Lukács Dániel teljesítménye sem érte el az 5-ös átlagot (4.72).

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI
  1. Tóth Balázs (7.02)
  2. Schön Szabolcs (6.78)
  3. Szoboszlai Dominik (6.48)
  4. Vitális Milán (6.36)
  5. Redzic Damir (6.15)
  6. Willi Orbán (6.10)
  7. Bárány Donát (6.07)
  8. Kerkez Milos (5.95)
  9. Dárdai Márton (5.91)
10. Osváth Attila (5.81)
11. Szűcs Tamás (5.64)
12. Schäfer András (5.42)
13. Sallai Roland (5.16)
14. Tóth Alex (5.01)
15. Lukács Dániel (4.72)
16. Bolla Bendegúz (4.57)

Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Nagy Zsolt és Baráth Péter neve nem szerepel a felsorolásban. Schön gólszerzőként kivételt képez.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezette: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth A. (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai (Schön, 77.), Szoboszlai (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1.). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar
Gólszerző: Schön (79.)

