Így vált generációt Marco Rossi – 14-en estek ki a 2024-es Eb-keretből

Marco Rossi szövetségi kapitány a múlt héten hirdette ki idei első, a szlovénok és a görögök elleni felkészülési meccsekre összeállított keretét. Először hívta meg a spanyol másodosztályban légióskodó kapust, Yaakobishvili Áront, valamint a győri belső védőt, Csinger Márkot és a DVSC középpályását, Szűcs Tamást. Ugyanakkor a tavaly novemberi, az írek elleni vb-selejtező előtt kihirdetett kerethez képest kimaradt Demjén Patrik (akkor még MTK, most már DVSC), Mocsi Attila (Rizespor), Csongvai Áron (AIK), Ötvös Bence (FTC), Gruber Zsombor (FTC), valamint a korábbi kulcsemberek közül Dibusz Dénes (FTC), Szalai Attila (Pogon Szczecin) és Nagy Zsolt (Puskás Akadémia). A múlt heti kerethirdetés óta azonban kiesett a csapatból Loic Nego és Callum Styles is, így utólag Szalai és Nagy mégis meghívót kapott.

A NEVEK VÁLTOZTAK, A KÉRDÉS UGYANAZ – KI LESZ A HARMADIK SZÁMÚ KAPUS?

Marco Rossi 2018 óta tartó kapitányi időszakának jelentős részében a kapusposzton legfeljebb az lehetett a kérdés a keret kapcsán, hogy ki lesz a harmadik számú választás Dibusz Dénes és Gulácsi Péter mellett. Az idei első kerethirdetés előtt is a harmadik számú kapus kiléte volt a fő kérdés ezen a poszton, csak most már Tóth Balázs és Szappanos Péter az első két, biztosnak mondható választás. Gulácsi tavaly végleg lemondta a válogatottságot, Dibusz pedig az elmúlt időszakban sérülésekkel bajlódott, a Ferencvárosban is csak két meccsen védett idén, de ha klubjában folyamatosan játszik, akkor a 35 éves, 47-szeres válogatott kapus útja még visszavezethet a válogatott keretbe. A hosszú távú jövő azonban már a nemzeti csapatban tavaly bemutatkozott és az angol másodosztályú Blackburnben remeklő, 28 éves, négyszeres válogatott Tóth Balázsé lehet. Remélhetőleg a jövőben elkerülik a sérülések, mert amióta Angliába igazolt 2024 nyarán, többször is hátráltatták, emiatt nem játszhatott tavaly az írek elleni, sorsdöntő vb-selejtezőn sem.

Tóth mellett így most Szappanos Péter léphet elő második számú kapussá, aki 2021 novemberétől három kerethirdetést leszámítva mindig bekerült a névsorba (a 2024-es Eb-keretnek is a tagja volt), de csak kétszer lépett pályára. A harmadik számú kapus pedig az év első két meccsére a 20 éves Yaakobishvili Áron lett a spanyol másodosztályú FC Andorrából, akinek az útja tökéletesen beleillik Marco Rossi csapatépítési mechanizmusába: végigjárta a különböző korosztályos válogatottakat, és a róla szerzett eddigi benyomások alapján kiérdemelte, hogy most az „első” keretnél is bizonyítson. Ha nem történik sérülés vagy kiállítás, akkor az most még kevésbé valószínű, hogy játéklehetőséghez is jut (főleg miután klubjában sem védett az elmúlt egy hónapban, a legutóbbi öt bajnokin), de ha az edzéseken meggyőző teljesítményt nyújt, a következő alkalommal, nyáron is lehet esélye a meghívóra.

1. opció Tóth B. 2. opció Szappanos Szóba jöhet még* Yaakobishvili Á. (Dibusz)** LEHETSÉGES PRIORITÁSI SORREND – KAPUSOK

*Csak azok a játékosok szerepelnek itt, akik valamikor már kaptak meghívót Marco Rossitól.

**Zárójelbe azok kerülnek, akik jelenleg nem kerettagok.



BIZTOS PONTOK ÉS BIZONYTALANSÁGOK A VÉDELEMBEN



A védelem kapcsán már az első, alapvető kérdés, hogy milyen hadrendben képzeli el a kapitány az új évben a csapatot. Tavaly ugyanis már láthattunk rá példát, mondjuk éppen a legutóbbi meccsünkön, hogy feladva az éveken át megszokott három belső védős felállást, visszatérünk a négy védőre.

A múlt heti kerethirdetés után, ami biztosnak tűnt, hogy Willi Orbán (RB Leipzig) továbbra is a védelem vezére lehet és mellette ott lehet a jobb oldalon (akár szárnyvédőként, akár kicsit beljebb helyezkedve) a legutóbbi kilenc válogatott meccs mindegyikén szerepelt Loic Nego is (az előző hét alkalommal kezdőként). Azóta azonban a Le Havre 35 éves védője kiesett sérülés miatt. Ezzel együtt, mivel a francia élvonalban folyamatosan játszik, esetében arra számíthatunk, ha egészséges, továbbra is számol vele a kapitány.

Viszont az, hogy a védelem közepén ki válhat még meghatározóvá Orbán mellett ebben az évben, egyelőre kérdéses. Tavaly Szalai Attila az összes vb-selejtezőn kezdett, de az a tény, hogy most csak pótlólag kapott meghívót, arról árulkodik, jelenleg nincs stabil helye a csapatban. Így a 18-szoros válogatott Dárdai Márton lehetne az első választás Orbántól balra, aki ugyan alapember a német másodosztályú Herthában, de a vb-selejtezők során csak csereként küldte őt pályára Rossi, ráadásul a múlt héten sérülés miatt már a meccs elején le kellett cserélni a Fortuna Düsseldorf elleni bajnokin – valószínűleg ezért is lett utólag meghívva Szalai.

Szalain és Dárdain kívül más kimondottan ballábas belső védő nincs a keretben, a jobblábas középső védők között azonban két új név felbukkant a múlt héten kihirdetett keretben az előző évhez képest. A fent már említett, 22 éves Csinger Márk alapember az NB I-ben vezető ETO-ban (a klubjában ő azért bal oldali belső védőként is bizonyított már), és miután Yaakobishvili Áronhoz hasonlóan végigjárta a korosztályos válogatottakat, nem meglepő a beválogatása. A 24 éves, egyszeres válogatott Szűcs Kornél 2024 novembere óta nem szerepelt a keretben, a mostani meghívásához nagyban hozzájárulhatott, hogy idén távozott az angol harmadosztályú Plymouth Argyle-tól és rögtön alapemberré is vált új csapatában, a szerb Vojvodinában, az előző három bajnokit végigjátszotta, mind a hármat megnyerték, csak egy gólt kaptak és a 2. helyre léptek előre a tabellán. Más kérdés, hogy nem sokkal cikkünk megjelenése előtt közölte az MLSZ, hogy izomsérülés miatt a védő kikerült a keretből. Ezzel együtt a múlt heti meghívó jelzi, ha bevethető, akkor számol vele a kapitány. Továbbá ott van a keretben a török Kocaelisporból Balogh Botond, aki viszont már akkor is csak elvétve kapott lehetőséget – nyolc meccsen játszott a 2021-es bemutatkozás óta –, amikor az olasz Serie A-ban, a Parmában szerepelt, 2025-ben egy meccsen, a svédek elleni 2–0-s vereség alkalmával játszott.

Aki viszont legutóbb ott volt a keretben, most viszont nincs, az a szintén Törökországban játszó, a legutóbb az írek ellen a 93. percben becserélt Mocsi Attila, de hiányzik a tavaly bemutatkozó, ballábas Szalai Gábor is.

A védelem jobb szélén, ha szárnyvédőben gondolkodunk, akkor a Rapid kulcsembere, Bolla Bendegúz lehet az első választás, aki tavaly egy kivétellel mindegyik vb-selejtezőn kezdett. Bolla mellett – Nego kiesése után – Osváth Attila játszhat még ezen a poszton, aki tavaly még a Paksi FC játékosaként mutatkozott be és szerepelt három meccsen is a válogatottban, most pedig már a Ferencvárosból érkezik a 30 éves védő. Korábban ezen a poszton, illetve jobb oldali belső védőként a 64-szeres válogatott Fiola Attila játszott még, de könnyen lehet, hogy neki az egy évvel ezelőtti, Törökország elleni 0–3-as NL-meccs volt az utolsó és 36 évesen nem kap már meghívót az Újpest FC játékosa.

A bal oldalon a 22 éves Kerkez Milos viszont még hosszú éveken keresztül megoldást jelenthet, amikor Rossi rendelkezésére áll. Mögötte a második választás Nagy Zsolt lehet (bár most csak utólag kapott meghívót), de szóba jöhet az alapvetően támadóbb felfogású, de korábban ezen a poszton már szerepelt, 25 éves Schön Szabolcs is az ETO-ból, aki 2024 után kerül be ismét a keretbe. Vele kapcsolatban azt állapíthatjuk meg, hogy tulajdonképpen a harmadik szakaszát kezdheti meg a válogatottnál: 2021-ben mutatkozott be és abban az évben játszott nyolc mérkőzésen, aztán kimaradt neki három év, 2024 novemberében viszont újra lehetőséget kapott egy mérkőzésen csereként, de tavaly megint nem számolt vele a kapitány.

Jobb oldali védők Középső védők Bal oldali védők 1. opció Bolla Orbán, Dárdai/Szalai A. (+ Nego – sérült) Kerkez 2. opció Osváth A. (Nego – sérült) Dárdai/Szalai A., Balogh, Csinger Nagy Zs. Szóba jöhet még Sallai R. (Szűcs K. – sérült, Szalai G., Mocsi) Schön Sz., Styles LEHETSÉGES PRIORITÁSI SORREND

SZOBOSZLAI, SCHÄFER, TÓTH ÉS A TÖBBI KÖZÉPPÁLYÁS

A középpályán is érdemes a biztos pontokkal kezdeni. Három olyan középpályás van a keretben, aki európai elit ligában szerepel. Szoboszlai Dominik (Liverpool) és Tóth Alex (AFC Bournemouth) az angol Premier League-ben, Schäfer András a német Bundesligában. Arra számíthatunk, hogy az utolsó 2025-ös meccsünkhöz hasonlóan alapvetően mind a hárman a kezdőcsapatban kaphatnak helyet, még úgy is, hogy Tóth a Bournemouth legutóbbi három meccsén nem lépett pályára.

Az viszont már nagy kérdés, hogy a különböző feladatokat hogyan oszthatja meg közöttük Rossi, kinek jutna nagyobb feladat védekezésben, mert egyikük sem az a tipikus „ütköző”, labdaszerző középpályás. Utóbbi szerepben játszhatott volna az egyébként még balhátvédként is bevethető (klubjában, az angol másodosztályú West Bromwichban védőt játszik) Callum Styles, aki azonban személyes okokból – az MLSZ ezzel magyarázta a távolmaradását – nem csatlakozott a kerethez. Védekező középpályásként számításba vehető még a január óta a cseh Sigma Olomoucban futballozó, 24 éves Baráth Péter is, aki korábban kétszer játszott már Rossinál, de 2023 óta nem szerepelt a keretben. Másik, hozzá hasonló, magas, kimondottan védekezésben erős középpályást nem is találunk még egyet a keretben. Ebben a szerepben hosszú távon, a tavaly lehetőséget kapott játékosok közül szóba jöhet még Csongvai Áron, aki csak áprilisban kezdi el az új bajnoki idényt a svéd AIK-kal, a keresztszalag-szakadás miatt hosszú időre kiesett (jó esetben valamikor ősszel térhet vissza), ferencvárosi Ötvös Bence, illetve a kilencszeres válogatott Nikitscher Tamás, aki tavaly júniusban szerepelt legutóbb a keretben, viszont idén tavasszal alapemberré vált a portugál élvonalbeli Rio Avéban, február óta csapata minden meccsén kezdő, és a legutóbbi három, egyaránt győztes bajnokit végig is játszotta.

A középpálya támadóbb szekciójában már több a variációs lehetőség, hiszen újoncként tagja a keretnek a DVSC 21 éves tehetsége, Szűcs Tamás, aki az NB I-ben három gólt szerzett és két is gólpasszt is adott már ebben az idényben, valamint a győri Vitális Milán, aki az NB I-ben 25 meccsen hét gólnál, három gólpassznál tart, és tavaly már játszott a válogatottban is négy mérkőzésen.

1. opció Schäfer, Szoboszlai, Tóth A. 2. opció Vitális, Szűcs T., Baráth P. (Styles) Szóba jöhet még (Csongvai, Nikitscher, Ötvös – sérült) LEHETSÉGES PRIORITÁSI SORREND – KÖZÉPPÁLYÁSOK

A TÁMADÓSORBAN SALLAI ROLAND ÉS VARGA BARNABÁS TOVÁBBRA IS MEGHATÁROZÓ

A támadósor lehetséges összetételét nagyban befolyásolja, hogy három belső védővel és két szárnyvédővel állunk fel vagy négyvédős rendszerben. Ha szárnyvédők szerepelnek, akkor a pálya szélső részét mindkét oldalon alapvetően egy-egy játékosnak kell bejátszania, védekezésben és támadásban is. Ebben az esetben a középcsatár mögött – aki továbbra is Varga Barnabás lehet, ha egészséges (mint ismert, múlt héten sérülés miatt le kellett cserélni őt az AEK Athén bajnoki meccsének szünetében, miután kiment bokája) – egy támadó kerülhet be a kezdőcsapatba, jó eséllyel Sallai Roland (Galatasaray), aki Vargához hasonlóan csak akkor nem kezdett a vb-selejtezőkön, amikor eltiltás miatt nem játszhatott. Ugyanakkor ha négyvédős rendszerben játszunk, mint legutóbb az írek ellen, akkor nőhet a támadók száma, és Lukács Dániel (Puskás Akadémia) bekerülhet a csapatba jobb szélső támadóként, Sallai pedig a bal oldalon játszhat. Persze ha valaki kiesik elölről, akkor Lukács akár Varga helyén is játszhat középen (ahogy tavaly az örmények elleni hazai meccsen láthattuk), és alternatívát jelenthet a DVSC csatára, az NB I-ben ebben az idényben eddig 12 gólt szerző Bárány Donát is, aki tavaly már kapott meghívót, de pályára még nem lépett. Sallai pedig a támadósorban tulajdonképpen bármelyik pozícióban számításba vehető, sőt, akár a jobb oldali védő feladatát is meg tudja oldani, ahogy azt a klubjában is láthatjuk.

A támadósorban a szárnyvédők kapcsán már említett Schön is választási lehetőséget jelenthet, elsősorban a bal oldalon, a másik szélen pedig a novemberben bemutatkozott Redzic Damirról (Red Bull Salzburg) mondhatjuk el ugyanezt. Ugyanakkor háttérbe szorulhat a tavaly ősszel két meccsen szerepelt, összességében háromszoros válogatott és az örmények ellen Lukácshoz hasonlóan gólt is szerző, 21 éves Gruber Zsombor, aki most nem kapott meghívót, miután klubjában, a Ferencvárosban sem számít alapembernek. Úgy látszik, a tavaly egy-egy meccsen játszó két center, a 31 éves Tóth Barna (Paks) és a német másodosztályú Eintracht Braunschweigtől a télen a lengyel Zaglebie Lubinhoz szerződött Szabó Levente sem szerepel már a kapitány elképzeléseiben, bár utóbbinak 26 évesen még lehet esélye arra, hogy később visszakerüljön a csapatba.

Középcsatár Második csatár 1. opció Varga B. Sallai R. + Lukács* 2. opció Lukács Redzic, Schön Szóba jöhet még Bárány (Szabó L.) (Gruber Zs., Molnár Rajmund – sérült) LEHETSÉGES PRIORITÁSI SORREND – TÁMADÓK

*Hadrendtől függően, négyvédős formáció esetén.