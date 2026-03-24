Nemzeti Sportrádió

Portugália: a magyar középpályásnak tulajdonítják a javuló formát

P. K.P. K.
2026.03.24. 13:52
null
Nikitscher Tamás (44) már a Porto elleni bajnokin is csapata legjobbjának bizonyult (Fotó: AFP)
Címkék
Rio Ave légiósok Nikitscher Tamás
A portugál labdarúgó-élvonalban a Rio Ave az év elején egymás után hat vereséget szenvedett el, a legutóbbi három mérkőzését azonban megnyerte és a 10. helyre jött előre a tabellán. A klub szurkolói oldalán megjelent értékelés szerint ez elsősorban a csapatnál történt szerkezeti változásnak köszönhető, annak, hogy Nikitscher Tamás bekerült a kezdőcsapatba és ennek köszönhetően megváltozott a középpályásjáték.

 

 

A görög vezetőedző, Szotirisz Szilaidopulosz által irányított Rio Ave meglehetősen hullámzó idényt produkál a portugál élvonalban. A csapat az őszi szezonban, 2025 végéig összesen csak három bajnokit tudott megnyerni. Ezután az idei első meccsén győzött, majd egymás után hat vereség következett. A legutóbbi négy találkozón viszont nem kapott ki, és az előző három meccsét meg is nyerte, ezzel 30 ponttal 10. a tabellán.

„Ez a Rio Ave más, mint amit januárig láthattunk – fogalmaz a klub szurkolói oldalán, a reisdoave.blogspoton megjelent értékelés. – A kulcs, hogy az addigi háromvédős rendszer, illetve az egyik belső védő helyett bekerült egy játékos a középpályára Nikitscher Tamás személyében. Ezáltal jó irányba változott a csapat hozzáállása, agresszívebb lett a középpálya. Korábban a csapat középpályásjátéka elveszett, mert az ellenfél rendre létszámfölénybe tudott kerülni azon a területen. Most azonban sokkal kiegyensúlyozottabbá vált a játék. Nagyon megfontolt döntésnek bizonyult Nikitscher csapatba állítása, akit korábban kevésbé vettek figyelembe, mostanra viszont egyértelműen kezdőjátékossá vált.”

A 26 éves, kilencszeres válogatott Nikitscher tavaly, szeptember 1-jén, a nyári átigazolási időszak utolsó napján került a spanyol Valladolidtól a Rio Avéba, melynél decemberig csak csereként kapott lehetőséget. Februárban került be a kezdőcsapatba, és a Braga elleni 3–0-s vereséget követően váltott szerkezetet az együttes. Akkor álltak át a három belső védőről kettőre, és az egyik belső védő helyett Nikitscher került be a gárdába a középpályára. Február óta minden meccsen kezdett és a legutóbbi három, egyaránt győztes találkozót – a Tondela (1–0, idegenben), az Amadora (2–1) és az Estoril (2–1, idegenben) ellen – végig is játszotta, de már a 23. fordulóban, a Porto elleni, 1–0-ra elveszített bajnokin is csapata legjobbjának bizonyult a különböző statisztikai oldalak teljesítményindexei alapján.

Nikitscher ebben az idényben összesen 21 tétmeccsen lépett pályára a Rio Avéban, míg a magyar válogatottban legutóbb tavaly júniusban szerepelt a keretben, a svédek ellen lépett pályára kilencedik alkalommal a nemzeti együttesben.

Légiósok
1 órája

Sallaiék és Vargáék vezetik a bajnokságot, de a lengyel és az osztrák aranycsatának is lehet magyar résztvevője

A Premier League-ben Szoboszlai Dominikék a BL-indulásért, az angol másodosztályban Callum Styles és Tóth Balázs csapata is a bennmaradásért küzd – légióskörkép.

 

Legfrissebb hírek

