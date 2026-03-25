Háromgólos vereség az olaszoktól az U19-es Eb-selejtező elitkörében

Az olaszok első két gólját Jamal Iddrissou szerezte, majd a hajrában Christian Comotto is betalált. Kemenes Szabolcsot, a mieink szövetségi edzőjét még az első félidőben kiállították.

A csoport másik meccsén Törökország 1–0-ra legyőzte Szlovákiát.

U19-ES EB-SELEJTEZŐ, ELITKÖR

6. CSOPORT, 1. FORDULÓ

Olaszország–Magyarország 3–0

Catanzaro

G: Iddrissou (44., 78.), Comotto (85.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Március 28., szombat

12.00: Törökország–Magyarország

17.00: Olaszország–Szlovákia

Március 31., kedd

15.00: Magyarország–Szlovákia

15.00: Törökország–Olaszország

A csoport első helyezettje kijut az Európa-bajnokságra.