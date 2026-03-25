Háromgólos vereség az olaszoktól az U19-es Eb-selejtező elitkörében
Az U19-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőjében, az elitkör 6. csoportjának 1. fordulójában Catanzaróban Olaszország 3–0-ra legyőzte Magyarországot.
Bővebben hamarosan.
Az olaszok első két gólját Jamal Iddrissou szerezte, majd a hajrában Christian Comotto is betalált. Kemenes Szabolcsot, a mieink szövetségi edzőjét még az első félidőben kiállították.
A csoport másik meccsén Törökország 1–0-ra legyőzte Szlovákiát.
U19-ES EB-SELEJTEZŐ, ELITKÖR
6. CSOPORT, 1. FORDULÓ
Olaszország–Magyarország 3–0
Catanzaro
G: Iddrissou (44., 78.), Comotto (85.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Március 28., szombat
12.00: Törökország–Magyarország
17.00: Olaszország–Szlovákia
Március 31., kedd
15.00: Magyarország–Szlovákia
15.00: Törökország–Olaszország
A csoport első helyezettje kijut az Európa-bajnokságra.
