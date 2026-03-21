Az Aranycsapat több mint 100 éve született tagjaira emlékeztek Budafokon – videó

Németh Zsolt erről péntek délután az Arany legendák 100+ elnevezésű megemlékezésen beszélt, amelyet az Aranycsapat Testület, a Budafoki MTE és a Zakariás Alapítvány szervezett. A fideszes politikus felidézte: a kommunisták részt vettek az Aranycsapat szétverésében, többek között kivégezték Szűcs Sándort, Czibor Zoltánt zsarolta és elüldözte az ÁVÓ, Grosics Gyulát vidékre száműzték vallásossága és polgári értékrendje miatt, Buzánszky Jenőnek pedig nem engedték, hogy jó csapatnál legyen edző.

„A kommunisták sokat tettek a magyar futball felszámolásáért, mi azonban vesztes nemzetből győztes nemzetté akarjuk tenni a magyart” – fogalmazott a kormánypárti politikus, majd utalt arra, hogy a jelenlegi kormánynak köszönhetően az elmúlt másfél évtizedben fantasztikus infrastrukturális fejlesztések valósultak meg a sport területén, többek között Budafokon is.

Kocsondi Márk, a térség fideszes országgyűlési képviselőjelöltje a sport közösségteremtő erejét hangsúlyozta, majd arról beszélt, hogy a taorendszernek köszönhetően közel 500 utánpótláskorú fiatal sportolhat Budafokon. Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke beszédében kiemelte: a sportszerető nemzetek nagyra értékelik a hagyományőrzést a sportban, hiszen az nem öncélú múltba révedést jelent, hanem az egykori sikerek erőforrást nyújt a jelenkori sport számára. Emlékeztetett rá, hogy a testület az elmúlt csaknem egy évtized alatt igyekezett bemutatni az egykori világelső magyar labdarúgó-válogatott játékosainak érdemeit. Összesen hét emlékévet szerveztek, a Kárpát-medencében pedig több száz eseményt tartottak. Az Aranycsapat Emlékév után Hidegkuti Nándor, Lóránt Gyula, Zakariás József, Bozsik József, Buzánszky Jenő és Grosics Gyula életművét ismertették meg az emberekkel, köztük a fiatalokkal. Lomnici végül köszönetet mondott a Budafoki MTE-nek, illetve Jakab János tiszteletbeli elnöknek azért, hogy méltó módon ápolja Zakariás József és az Aranycsapat hagyományait, valamint, hogy házigazdaként otthon adott az eseménynek.

A megemlékezésen részt vettek az Aranycsapat játékosainak gyermekei, Bozsik Péter, Grosics Edina, Lantos Andrea, ifj. Buzánszky Jenő, Zakariás Ágnes és Zakariás Tamás, akik olyan személyes emlékeiket osztották meg a hallgatósággal, amelyek a közvélemény számára eddig ismeretlenek voltak. Többek szóba hozták, hogy a csapattagok milyen jó, baráti közösséget alkottak, milyen sokat viccelődtek egymással, amiben a csapatkapitány Puskás Ferenc járt az élen.

Szöllősi György, a Puskás-örökség nagykövete, a Nemzeti Sport főszerkesztője emlékeztetett, hogy hivatalos UNESCO-évfordulónak nyilvánították Puskás Ferenc születésének 100. évfordulóját, 2027. április 1-jét.