Helycsere az élen: kihasználta a Honvéd botlását a kiütéses sikert arató Vasas – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 1200 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Szekér Á. (Takács Zs., 90+2.), Varga J., Visinka, Körmendi – Horváth E. (Takács T., 76.) – Kócs-Washburn (Pataki B., 60.), Lucas, Bódi Á., Gyenes (Zámbó, 76.) – M. Ramos (Géringer, 90+2.). Vezetőedző: Pintér Csaba

HONVÉD: Tujvel – Csonka B., Baki (Szabó T., 29.), Csontos D. – Ujváry, Pekár I., Szamosi Á. (Gáspár, 60.), Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 82.), Varga K. (Zuigeber, 60.), Medgyes Z. Asszisztensedző: Márton István

Gólszerző: Takács T. (1–0) a 89. percben

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Kifejezetten nehéz mérkőzés volt, a Honvéd nagyon szervezett, jó csapat, nem véletlenül áll feljutó helyen. Az első félidőben kicsit halványabban játszottunk, nem nagyon találtuk a ritmust. A szünetben rendeztük a sorokat, a második játékrészre úgy jöttünk ki, ahogyan kell, dinamikusabb lett a játékunk. Pontosabban futballoztunk, több lehetőségünk is volt. Végig egységes volt a csapat, jó hozzáállással, nagyot küzdött mindenki, és ez eredményezte a sikert.

Márton István: – Készültünk Bódi Ádám beíveléseire, mégis ilyen helyzetből kaptuk a gólt. Sajnos a végén nem úgy koncentráltunk, mint ahogyan kellett volna. Inkább ikszes meccs volt, mert nekünk is megvoltak a lehetőségeink, főleg kontrákból. Messze nem azt a teljesítményt nyújtottuk, mint amire képes a csapatunk.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–VASAS FC 0–4 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1487 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Bán Kristóf)

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z. (Kurdics, 83.), Horváth M., Tóth B. – Rabatin (Vágó L., 58.), Zvekanov – Halmai (Borvető, a szünetben), Suljic (Márkvárt, 58.), Bodnár – Tóth-Gábor (Novák Cs., 71.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

VASAS: Uram – Girsik A., Hej (Pávkovics, 89.), Iyinbor, Doktorics – Sztojka (Rab, a szünetben), Urblík J., Hidi M. – Molnár Cs. (Barkóczi Barnabás, a szünetben), Pethő B. (Németh B., 82.), Tóth M. (Radó, 83.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Veszelinov (öngól, 0–1) a 42., Pethő B. (0–2) a 60., Urblík J. (11-esből, 0–3) a 90., Radó (0–4) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Nehéz értékelni, rendkívül csalódott vagyok az eredmény és a második félidei teljesítmény miatt, az 50. perctől szétestünk. Az elején agresszívek voltunk, majd akadt helyzetünk az egyenlítésért, amelyből visszajöhettünk volna a meccsbe. A Vasas minden hibánkat megbüntette, megérdemelten nyert.

Erős Gábor: – Küzdelmes meccs volt, nem gondolnám, hogy a mai különbség reális. Ettől függetlenül megérdemelten győztünk, bár a Szeged az első félidőben megnehezítette a dolgunkat. Nyilván a vezetés, majd a második gól után meg is jött az önbizalmunk, büszke vagyok a csapatra, hogy megint győztünk.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Juhász Bálint)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Ternován, Varjas, Csörgő V. (Lőrinczy, 61.), Hornyák Cs. (Vajda S., 64.) – Csatári, Zachán, Bertus (Vidnyánszky, 61.) – Vörös, Gresó (Csomós, 83.), Merényi (Pintér Á., 61.). Vezetőedző: Csertői Aurél

VIDEOTON: Kemenes B. – Hesz (Kojnok, 73.), Kocsis G., Spandler – Simut (Kovács K., 73.), Murka, Somogyi Á., Bedi (Kovács B., 25.), Zsótér – Kovács P. (Virágh, 36.), Németh D. (Bartusz, 73.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerzők: Németh D. (11-esből, 0–1) az 54., Spandler (0–2) a 57. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Az első félidőben sok helyzetet kidolgoztunk, aztán a szünet után egy ötperces rövidzárlattal lerendeztük magunkat. Kétgólos hátrányban is voltak lehetőségeink, helyzeteink, de a góllövéssel ma hadilábon álltunk.

Pető Tamás: – Jól kezdtünk, az első félidőben gyorsan volt is egy nagy lehetőségünk, majd a sérülések miatt cserélnem kellett, és ezzel megbomlott a csapategység. Jót tett a szünet, rendeztük a sorokat – nagyobb agresszivitást vártam a fiúktól. Ez megvalósult és a második félidő alapján megérdemelten nyertünk.

KECSKEMÉTI TE–SZENTLŐRINC 3–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 934 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (László István, Vrbovszki Pál)

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 61.), Kovács B. (Derekas, a szünetben), Haris (Bocskay, 82.), Szabó B. (Berki, 84.), Eördögh – Beke, Bolyki (Czékus, 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór, Márta – Szolgai, Rac (Czérna, 81.) – Tollár (Mascoe, 61.), Szilágyi Sz. (Herczeg M., 61.), Harsányi – Kocsis B. Asszisztensedző: Szolga Gorán

Gólszerző: Beke (1–0) a 7., Beke (2–0) a 71., Berki (3–0) a 87. percben

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Sikerült gyorsan vezetést szereznünk, de utána el kell ismerni, hogy az első félidő második felében elveszítettük a kontrollt, így a Szentlőrincnek is akadt néhány helyzete. Fordulás után ki-ki meccs alakult ki, és ekkor szerencsére megjöttek az újabb gólok is, ellenfelünknek már nem voltak igazán nagy lehetőségei. Jobban kézben tartottuk az eseményeket, néha kicsit ugyan kapkodtunk, de a legfontosabb a győzelem volt. Emellett külön öröm, hogy gólt sem kaptunk.

Szolga Gorán: – A Kecskemét jobban kezdett, az első lövéséből gólt is szerzett. Utána a mi akaratunk érvényesült, több lehetőségünk volt, helyzeteket dolgoztunk ki, a félidő végén aztán hatalmas ziccert hibáztunk el. Rögzített szituációkból ezután is veszélyesek voltunk, de gólt újra a KTE szerzett. Több volt ebben a teljesítményünk alapján, de amíg nem tudunk betalálni, addig ebből nem lesznek pontok.

KARCAGI SC–FC AJKA 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 650 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)

KARCAG: Gergely – Kovalovszki (Győri Á., 82.), Szekszárdi T., Sághy, Fábián B. (Pap Zs., 71.), László D. – Szűcs K. (Fekete O., 71.), Osztrovka, Sain (Hidi P., 64.) – Kaye (Egri I., 82.), Kohut. Vezetőedző: Varga Attila

AJKA: Szabados – Kovács N., Tar, Garai – Csizmadia Z., Kenderes – Mohos (Nagy N., 90+2.), Sejben, Doncsecz (Jelena, a szünetben), Kopácsi (Csörnyei, 86.) – Cipf (Csóka D., 82.). Megbízott edző: Gaál Bálint

Gólszerző: Csizmadia Z. (0–1) a 67. percben

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Voltak ugyan jobb periódusaink, de nem voltunk elég élesek az ellenfél kapuja előtt. A kulcspillanatokban jobb döntéseket kellene hoznunk. A különbséget az adta, hogy az Ajka értékesítette a lehetőségét, mi pedig körbelőttük a kapujukat. Nem ez a vereség határoz meg minket, hiszen az eddigi eredményeink nem a véletlen művei. Megyünk tovább, szeretnénk javítani.

Gaál Bálint: – Nehéz mérkőzés volt, nagyon stabil csapatot vertünk meg, habár az első félidőben a hazaiak picit közelebb álltak a gólszerzéshez. A fordulás után már lehetett érezni, hogy ez tipikus egygólos meccs lesz, amelyen mi szereztük meg azt a bizonyos találatot.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BUDAFOKI MTE 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Papp Ádám (Máyer Gábor, Kulman Tamás)

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M. (Mikolay, 61.), Vajda R. (Gajág, 27.), Horváth D., Turi – Kocsis D., Dóra D. (Gazdag V., 77.) – Herczeg B. (Kozics, 77.), Zamostny, László K. – Zsóri D. (Babinszky, 61.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Lapu – Stumpf, Németh M. – Hajdú R. (Kocsis D., 74.), Varga B. (Korponai, 90.), Bukta (Rehó, 79.) – Gyurkó (Vasvári, 79.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Babinszky (1–0) a 90+3. percben

Kiállítva: Gyurkó a 90+4. percben

MESTERMÉRLEG

Czuczi Mátyás: – Jobb később, mint soha – ezt a gólunkra értem. Az első kényszerű csere némileg felborította a meccstervemet. Mindkét oldalon akadtak helyzetek, mi ezek közül egyet értékesítettünk.

Nikházi Márk: – Őszintén szólva nem tudom, a kozármislenyiek hogyan nyerték meg ezt a mérkőzést, de gratulálok hozzá nekik.

SOROKSÁR SC–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 450 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Balla Levente)

SOROKSÁR: Őri – Lukács D. (Nagy O., 72.), Lakatos Cs., Kékesi, Bencze M. – Köböl, Vass Á., Korozmán (Lovrencsics B., 59.) – Kálnoki-Kis Zs. (Gólik, 82.), Olalekan (Kundrák, 82.), Bagi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Ominger G., Király Á., – Palincsár (Benkő-Bíró, a szünetben), Csernik – Sarkadi K. (Pekár, 86.), Törőcsik P. (Blinyuk, 72.), Dénes A. (Bacsa, 90+2.) – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Bagi (1–0) a 9., Farkas B. (1–1) a 46., Bencze (11-esből, 2–1) a 71. percben

MESTERMÉRLEG

Korolovszky Gábor: – Az első félidőben jól játszottunk, hamar meg is szereztük a vezetést. Ezt követően is jó mentalitással játszott a csapat, viszont a második félidő kezdetén kapott gól kissé megzavarta a csapatot. Később feljavultunk, és taktikus játékkal sikerült megőriznünk a három pontot. Külön ki szeretném emelni Bagi Ádám játékát.

Dragan Vukmir: – Ilyen nehéz mérkőzésre számítottunk, ilyenre készültünk. Nem tetszett az első félidő. A második félidő gyors egyenlítése kicsit rendbe rakta a csapatot, annak ellenére, hogy nem volt helyzete a Soroksárnak, végül egy tizenegyessel sikerült eldönteniük a mérkőzés sorsát.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 790 néző. Vezette: Iványi Gábor (Sinkovicz Dániel, Vargha Tamás)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma (Ésik, a szünetben), Pintér B. (Nagy G., 60.), Viczián, Kotula – Major G., Zsolnai (Hursán, 60.), Balla, Mikló – Borsos F. (Hodonicki, a szünetben), Sármány (Daru 65.). Vezetőedző: Csató Sándor

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum (Karacs, 79.), Helembai – Herjeczki, Farkas A., Somfalvi (Tifán, 67.), Haragos (Ominger, 67.) – Bányai P. (Simon A., 79), Szabó B. (Radics, 60.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Bányai P. (0–1) a 21., Haragos (0–2) a 28.), Hursán (11-esből, 1–2) a 75., Hursán (2–2) a 78. percben

Kiállítva: Nagy G. (71.), ill. Helembai (67.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Örülünk, hogy a második félidőben visszajöttünk a mérkőzésbe. Hursán György a sérülése után jól tért vissza, de a többi csere is jól szállt be. Kár volt Nagy Gergő felelőtlenségéért, mert emberelőnyben még akár a győzelmet is megszerezhettük volna.

Tóth Balázs: – Az első félidő alapján le a kalappal a csapat előtt, mert jól küzdött, gólokat lőtt. A második félidőben sajnos a kiállítások után már nagyon nyomott az ellenfél, nekünk már csak kisebb helyzeteink voltak, de így is örülünk az egy pontnak.