Helycsere az élen: kihasználta a Honvéd botlását a kiütéses sikert arató Vasas – ez történt az NB II-ben

2026.04.05. 21:01
A Vasas magabiztos szegedi győzelmével megelőzte a Tiszakécskén botló Honvédot, és újra vezeti a tabellát (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Mind a nyolc mérkőzést vasárnap játszották a labdarúgó NB II 24. fordulójában. A játéknap két vendéggyőzelemmel kezdődött, a Videoton Mezőkövesdről, az edzőváltás óta megtáltosodott Ajka Karcagról vitte haza a három pontot. A folytatásban a hosszú veretlenségi szériában levő Vasas fölényes győzelmet aratott Szegeden, a Honvéd pedig hajrában kapott góllal szenvedett vereséget Tiszakécskén, így visszacsúszott a második helyre. A KTE és a Kozármisleny otthon nyert, a Békéscsaba kétgólos a hátrányból egyenlített a Csákvár ellen, a Soroksár pedig a BVSC-t felülmúlva kimászott a kiesőzónából, ahová a Budafok csúszott vissza.

LABDARÚGÓ NB II
24. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 1200 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)
TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Szekér Á. (Takács Zs., 90+2.), Varga J., Visinka, Körmendi – Horváth E. (Takács T., 76.) – Kócs-Washburn (Pataki B., 60.), Lucas, Bódi Á., Gyenes (Zámbó, 76.) – M. Ramos (Géringer, 90+2.). Vezetőedző: Pintér Csaba
HONVÉD: Tujvel – Csonka B., Baki (Szabó T., 29.), Csontos D. – Ujváry, Pekár I., Szamosi Á. (Gáspár, 60.), Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 82.), Varga K. (Zuigeber, 60.), Medgyes Z. Asszisztensedző: Márton István
Gólszerző: Takács T. (1–0) a 89. percben
MESTERMÉRLEG
Pintér Csaba: – Kifejezetten nehéz mérkőzés volt, a Honvéd nagyon szervezett, jó csapat, nem véletlenül áll feljutó helyen. Az első félidőben kicsit halványabban játszottunk, nem nagyon találtuk a ritmust. A szünetben rendeztük a sorokat, a második játékrészre úgy jöttünk ki, ahogyan kell, dinamikusabb lett a játékunk. Pontosabban futballoztunk, több lehetőségünk is volt. Végig egységes volt a csapat, jó hozzáállással, nagyot küzdött mindenki, és ez eredményezte a sikert.
Márton István: – Készültünk Bódi Ádám beíveléseire, mégis ilyen helyzetből kaptuk a gólt. Sajnos a végén nem úgy koncentráltunk, mint ahogyan kellett volna. Inkább ikszes meccs volt, mert nekünk is megvoltak a lehetőségeink, főleg kontrákból. Messze nem azt a teljesítményt nyújtottuk, mint amire képes a csapatunk.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–VASAS FC 0–4 (0–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged, Szent Gellért Fórum, 1487 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Bán Kristóf)
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z. (Kurdics, 83.), Horváth M., Tóth B. – Rabatin (Vágó L., 58.), Zvekanov – Halmai (Borvető, a szünetben), Suljic (Márkvárt, 58.), Bodnár – Tóth-Gábor (Novák Cs., 71.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt
VASAS: Uram – Girsik A., Hej (Pávkovics, 89.), Iyinbor, Doktorics – Sztojka (Rab, a szünetben), Urblík J., Hidi M. – Molnár Cs. (Barkóczi Barnabás, a szünetben), Pethő B. (Németh B., 82.), Tóth M. (Radó, 83.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Veszelinov (öngól, 0–1) a 42., Pethő B. (0–2) a 60., Urblík J. (11-esből, 0–3) a 90., Radó (0–4) a 90+2. percben
MESTERMÉRLEG
Laczkó Zsolt: – Nehéz értékelni, rendkívül csalódott vagyok az eredmény és a második félidei teljesítmény miatt, az 50. perctől szétestünk. Az elején agresszívek voltunk, majd akadt helyzetünk az egyenlítésért, amelyből visszajöhettünk volna a meccsbe. A Vasas minden hibánkat megbüntette, megérdemelten nyert.
Erős Gábor: – Küzdelmes meccs volt, nem gondolnám, hogy a mai különbség reális. Ettől függetlenül megérdemelten győztünk, bár a Szeged az első félidőben megnehezítette a dolgunkat. Nyilván a vezetés, majd a második gól után meg is jött az önbizalmunk, büszke vagyok a csapatra, hogy megint győztünk.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–2 (0–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, Városi Stadion, 600 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Juhász Bálint)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Ternován, Varjas, Csörgő V. (Lőrinczy, 61.), Hornyák Cs. (Vajda S., 64.) – Csatári, Zachán, Bertus (Vidnyánszky, 61.) – Vörös, Gresó (Csomós, 83.), Merényi (Pintér Á., 61.). Vezetőedző: Csertői Aurél
VIDEOTON: Kemenes B. – Hesz (Kojnok, 73.), Kocsis G., Spandler – Simut (Kovács K., 73.), Murka, Somogyi Á., Bedi (Kovács B., 25.), Zsótér – Kovács P. (Virágh, 36.), Németh D. (Bartusz, 73.). Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerzők: Németh D. (11-esből, 0–1) az 54., Spandler (0–2) a 57. percben
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Az első félidőben sok helyzetet kidolgoztunk, aztán a szünet után egy ötperces rövidzárlattal lerendeztük magunkat. Kétgólos hátrányban is voltak lehetőségeink, helyzeteink, de a góllövéssel ma hadilábon álltunk.
Pető Tamás: – Jól kezdtünk, az első félidőben gyorsan volt is egy nagy lehetőségünk, majd a sérülések miatt cserélnem kellett, és ezzel megbomlott a csapategység. Jót tett a szünet, rendeztük a sorokat – nagyobb agresszivitást vártam a fiúktól. Ez megvalósult és a második félidő alapján megérdemelten nyertünk.

KECSKEMÉTI TE–SZENTLŐRINC 3–0 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kecskemét, Széktói Stadion, 934 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (László István, Vrbovszki Pál) 
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 61.), Kovács B. (Derekas, a szünetben), Haris (Bocskay, 82.), Szabó B. (Berki, 84.), Eördögh – Beke, Bolyki (Czékus, 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián 
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór, Márta – Szolgai, Rac (Czérna, 81.) – Tollár (Mascoe, 61.), Szilágyi Sz. (Herczeg M., 61.), Harsányi – Kocsis B. Asszisztensedző: Szolga Gorán
Gólszerző: Beke (1–0) a 7., Beke (2–0) a 71., Berki (3–0) a 87. percben
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Sikerült gyorsan vezetést szereznünk, de utána el kell ismerni, hogy az első félidő második felében elveszítettük a kontrollt, így a Szentlőrincnek is akadt néhány helyzete. Fordulás után ki-ki meccs alakult ki, és ekkor szerencsére megjöttek az újabb gólok is, ellenfelünknek már nem voltak igazán nagy lehetőségei. Jobban kézben tartottuk az eseményeket, néha kicsit ugyan kapkodtunk, de a legfontosabb a győzelem volt. Emellett külön öröm, hogy gólt sem kaptunk.
Szolga Gorán: – A Kecskemét jobban kezdett, az első lövéséből gólt is szerzett. Utána a mi akaratunk érvényesült, több lehetőségünk volt, helyzeteket dolgoztunk ki, a félidő végén aztán hatalmas ziccert hibáztunk el. Rögzített szituációkból ezután is veszélyesek voltunk, de gólt újra a KTE szerzett. Több volt ebben a teljesítményünk alapján, de amíg nem tudunk betalálni, addig ebből nem lesznek pontok.

KARCAGI SC–FC AJKA 0–1 (0–0)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 650 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)
KARCAG: Gergely – Kovalovszki (Győri Á., 82.), Szekszárdi T., Sághy, Fábián B. (Pap Zs., 71.), László D. – Szűcs K. (Fekete O., 71.), Osztrovka, Sain (Hidi P., 64.) – Kaye (Egri I., 82.), Kohut. Vezetőedző: Varga Attila
AJKA: Szabados – Kovács N., Tar, Garai – Csizmadia Z., Kenderes – Mohos (Nagy N., 90+2.), Sejben, Doncsecz (Jelena, a szünetben), Kopácsi (Csörnyei, 86.) – Cipf (Csóka D., 82.). Megbízott edző: Gaál Bálint
Gólszerző: Csizmadia Z. (0–1) a 67. percben
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Voltak ugyan jobb periódusaink, de nem voltunk elég élesek az ellenfél kapuja előtt. A kulcspillanatokban jobb döntéseket kellene hoznunk. A különbséget az adta, hogy az Ajka értékesítette a lehetőségét, mi pedig körbelőttük a kapujukat. Nem ez a vereség határoz meg minket, hiszen az eddigi eredményeink nem a véletlen művei. Megyünk tovább, szeretnénk javítani.
Gaál Bálint: – Nehéz mérkőzés volt, nagyon stabil csapatot vertünk meg, habár az első félidőben a hazaiak picit közelebb álltak a gólszerzéshez. A fordulás után már lehetett érezni, hogy ez tipikus egygólos meccs lesz, amelyen mi szereztük meg azt a bizonyos találatot.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BUDAFOKI MTE 1–0 (0–0)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Papp Ádám (Máyer Gábor, Kulman Tamás)
KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M. (Mikolay, 61.), Vajda R. (Gajág, 27.), Horváth D., Turi – Kocsis D., Dóra D. (Gazdag V., 77.) – Herczeg B. (Kozics, 77.), Zamostny, László K. – Zsóri D. (Babinszky, 61.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Lapu – Stumpf, Németh M. – Hajdú R. (Kocsis D., 74.), Varga B. (Korponai, 90.), Bukta (Rehó, 79.) – Gyurkó (Vasvári, 79.). Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Babinszky (1–0) a 90+3. percben
Kiállítva: Gyurkó a 90+4. percben
MESTERMÉRLEG
Czuczi Mátyás: – Jobb később, mint soha – ezt a gólunkra értem. Az első kényszerű csere némileg felborította a meccstervemet. Mindkét oldalon akadtak helyzetek, mi ezek közül egyet értékesítettünk.
Nikházi Márk: – Őszintén szólva nem tudom, a kozármislenyiek hogyan nyerték meg ezt a mérkőzést, de gratulálok hozzá nekik.

SOROKSÁR SC–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 450 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Balla Levente)
SOROKSÁR: Őri – Lukács D. (Nagy O., 72.), Lakatos Cs., Kékesi, Bencze M. – Köböl, Vass Á., Korozmán (Lovrencsics B., 59.) – Kálnoki-Kis Zs. (Gólik, 82.), Olalekan (Kundrák, 82.), Bagi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Ominger G., Király Á., – Palincsár (Benkő-Bíró, a szünetben), Csernik – Sarkadi K. (Pekár, 86.), Törőcsik P. (Blinyuk, 72.), Dénes A. (Bacsa, 90+2.) – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Bagi (1–0) a 9., Farkas B. (1–1) a 46., Bencze (11-esből, 2–1) a 71. percben
MESTERMÉRLEG
Korolovszky Gábor: – Az első félidőben jól játszottunk, hamar meg is szereztük a vezetést. Ezt követően is jó mentalitással játszott a csapat, viszont a második félidő kezdetén kapott gól kissé megzavarta a csapatot. Később feljavultunk, és taktikus játékkal sikerült megőriznünk a három pontot. Külön ki szeretném emelni Bagi Ádám játékát.
Dragan Vukmir: – Ilyen nehéz mérkőzésre számítottunk, ilyenre készültünk. Nem tetszett az első félidő. A második félidő gyors egyenlítése kicsit rendbe rakta a csapatot, annak ellenére, hogy nem volt helyzete a Soroksárnak, végül egy tizenegyessel sikerült eldönteniük a mérkőzés sorsát.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 790 néző. Vezette: Iványi Gábor (Sinkovicz Dániel, Vargha Tamás)
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma (Ésik, a szünetben), Pintér B. (Nagy G., 60.), Viczián, Kotula – Major G., Zsolnai (Hursán, 60.), Balla, Mikló – Borsos F. (Hodonicki, a szünetben), Sármány (Daru 65.). Vezetőedző: Csató Sándor
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum (Karacs, 79.), Helembai – Herjeczki, Farkas A., Somfalvi (Tifán, 67.), Haragos (Ominger, 67.) – Bányai P. (Simon A., 79), Szabó B. (Radics, 60.).  Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Bányai P. (0–1) a 21., Haragos (0–2) a 28.), Hursán (11-esből, 1–2) a 75., Hursán (2–2) a 78. percben 
Kiállítva: Nagy G. (71.), ill. Helembai  (67.)
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: – Örülünk, hogy a második félidőben visszajöttünk a mérkőzésbe. Hursán György a sérülése után jól tért vissza, de a többi csere is jól szállt be. Kár volt Nagy Gergő felelőtlenségéért, mert emberelőnyben még akár a győzelmet is megszerezhettük volna.
Tóth Balázs: – Az első félidő alapján le a kalappal a csapat előtt, mert jól küzdött, gólokat lőtt. A második félidőben sajnos a kiállítások után már nagyon nyomott az ellenfél, nekünk már csak kisebb helyzeteink voltak, de így is örülünk az egy pontnak.

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC24164447–18+2952
  2. Budapest Honvéd24163542–18+2451
  3. Kecskeméti TE24123937–31+639
  4. Mezőkövesd24116731–28+339
  5. Csákvár24910538–31+737
  6. Videoton FC Fehérvár2498731–24+735
  7. Kozármisleny2488827–35–832
  8. FC Ajka241011318–26–831
  9. Szeged-Csanád GA2487925–27–231
10. Karcagi SC2487925–34–931
11. BVSC-Zugló24931227–25+230
12. Tiszakécske2479827–34–730
13. Békéscsaba24581125–36–1123
14. Soroksár SC24571232–41–922
15. Budafoki MTE24571224–40–1622
16. Szentlőrinc243111028–36–820

 

 

Szentlőrinc Békéscsaba BMTE NB II Honvéd Szeged Csákvár Ajka KTE Tiszakécske BVSC Vasas elő eredménykövető Bp. Honvéd Kozármisleny labdarúgó NB II Kecskemét Soroksár NB II 24. forduló Budafok
