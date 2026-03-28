Az AEK kérte az MLSZ-t, hogy engedjék vissza Vargát Athénba – sajtóhír
Mint azt korábban megírtuk, a 31 éves támadó az AEK múlt hétvégi bajnokiján sérült meg, s az MLSZ pénteken jelezte, hogy Varga bokája nem jön rendbe a válogatott szünet végéig. A görög portál ezzel kapcsolatban azt írja, hogy az athéni klub azért kérte az MLSZ-től a csatár elengedését, hogy a saját orvosi stábja felügyelhesse Varga felépülését. A klubnál bíznak benne, hogy a legutóbbi bajnokin is gólt szerző Varga pályán lehet a bajnoki rájátszás első fordulójában sorra kerülő, Olympiakosz elleni rangadón április 4-én.
Varga Barnabás nem játszhat a szlovénok és a görögök ellen – hivatalos
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Március 28., szombat
18.00: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Március 31., kedd
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)
A SZLOVÉN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)
Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)
Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)
Csatárok: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)