Az AEK kérte az MLSZ-t, hogy engedjék vissza Vargát Athénba – sajtóhír

Mint azt korábban megírtuk, a 31 éves támadó az AEK múlt hétvégi bajnokiján sérült meg, s az MLSZ pénteken jelezte, hogy Varga bokája nem jön rendbe a válogatott szünet végéig. A görög portál ezzel kapcsolatban azt írja, hogy az athéni klub azért kérte az MLSZ-től a csatár elengedését, hogy a saját orvosi stábja felügyelhesse Varga felépülését. A klubnál bíznak benne, hogy a legutóbbi bajnokin is gólt szerző Varga pályán lehet a bajnoki rájátszás első fordulójában sorra kerülő, Olympiakosz elleni rangadón április 4-én.